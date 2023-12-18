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CHP Atakum Gençlik Kolları, Yaz Saati Uygulamasını Protesto Etti - Son Dakika
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CHP Atakum Gençlik Kolları, Yaz Saati Uygulamasını Protesto Etti

CHP Atakum Gençlik Kolları üyeleri, yaz saati uygulamasına tepki göstermek için işlerine gitmek üzere sokağa çıkan vatandaşlarla birlikte açıklama yaptı. Başkan Diyar Dağ, uygulamanın biyolojik saatleri bozduğunu ve güvenlik sorunu yarattığını belirterek derhal vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

18.12.2023 - 16:28,
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Atakum İlçe Gençlik Kolları üyeleri, bugün sabah saat 06.30'da Türkiş mevkisinde işlerine gitmek üzere sokağa çıkan vatandaşlar ve gençlerle yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Atakum Gençlik Kolları Başkanı Diyar Dağ, "İnsanlar yaşamsal işlevlerini güneşin hareketlerine göre düzenler. Yaz saati uygulaması biyolojik saatimizi bozdu bizi daha depresif daha karamsar bir hale getirdi. İşin özü şu; vatandaşa hiç bir faydası olmayan, psikolojik ve biyolojik sağlığımızı tehdit eden, güvenlik sorunu yaratan, hem mecazi hem gerçek anlamıyla bizi karanlığa gömen yaz saati uygulamasından derhal vazgeçilmelidir" dedi.

CHP Atakum Gençlik Kolları Başkanlığı, bugün sabah saat 06.30'da işlerine gitmek üzere sokağa çıkan vatandaşlarla birlikte yaz saatini uygulamasını protesto etmek için açıklama yaptı. CHP Atakum Gençlik Kolları Başkanı Diyar Dağ, şunları söyledi:

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ BAŞLARKEN GÜNEŞTEN ESER YOK"

"Saatlerimiz 06: 30'u gösteriyor. Atakum'dan herkese günaydın, tabi mümkünse. Mümkün değil çünkü gündelik koşuşturmalarımız, işimiz gücümüz başlarken günden, güneşten eser yok. Çocuklarımız uyandı servis bekliyor, çalışan vatandaşlarımız çoktan yollarda, bakkalımız marketimiz sokaklar dolmadan kepengini çoktan kaldırdı. Katma değer kazandırıyoruz, üretiyoruz, işçilik, emekçilik yapıyoruz, vergi mükellefiyiz ama gün ışığını görme hakkımız birileri tarafından gasp ediliyor. Bu basit hak elimizden alınıp hiç bir sebep gösterilmeden karanlığa mahkum ediliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman karanlığın karşısında 100 yıldır olduğu gibi aydınlıktan yana pozisyon alıyoruz. Milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadele ederken, CHP Atakum Gençlik Kolları olarak Atakum'da bir tramvaydan sesleniyoruz.

"YAZ SAATİ UYGULAMASININ KİME NE FAYDASI VAR?"

Bir ülke düşünün sadece gün ışığını görmek için bile hükumete sesini duyuramıyor. Peki yaz saati uygulaması kimi koruyor, kime hizmet ediyor, kime yararı dokunuyor? Peki bunlar geleceğimizin teminatı çocuklarımızdan güçlü mü? İşçi emekçi yurttaşlarımızdan güçlü mü? 24 saatlik günün en soğuk vaktinde sokakta oluyoruz, çocuklarımızı en soğuk saatlerde okula yolluyoruz. İnsanlar yaşamsal işlevlerini güneşin hareketlerine göre düzenler. Yaz saati uygulaması biyolojik saatimizi bozdu bizi daha depresif daha karamsar bir hale getirdi. İşin özü şu; vatandaşa hiç bir faydası olmayan, psikolojik ve biyolojik sağlığımızı tehdit eden, güvenlik sorunu yaratan, hem mecazi hem gerçek anlamıyla bizi karanlığa gömen yaz saati uygulamasından derhal vazgeçilmelidir. Yani biz halkız kendi saatimizi kendimiz değiştirebiliriz. Siz de çok iyi bilirsiniz ki, bilgi çağındayız, kendi saatimizi kendimiz değiştirmeden derhal yaz saati uygulamasını bitirin. Kısa süreli verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm yolcuların affına sığınıyoruz. Tüm halkımızı Atakum'dan en samimi duygularımızla selamlıyoruz."

CHP Atakum Gençlik Kolları, Yaz Saati Uygulamasını Protesto Etti
Kaynak: ANKA
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