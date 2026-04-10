CHP Aydın İl Başkanı Saatçı: Siyaset Şirket Kurtarma Aracı Değildir

(AYDIN) – CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi ile aile şirketinin "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" listesine alınması ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklanması arasındaki zamanlamaya dikkat çekerek, "Siyaset şirket kurtarma aracı değildir" dedi.

CHP Aydın İl Örgütü, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Silivri'den gönderdiği mektubun okunması öncesinde Kuşadası'nda Adalet ve Dayanışma çadırı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin zamanlamasına dikkat çekerek, kamuoyunda soru işaretleri oluştuğunu ifade etti.

Basın açıklamasında bulunan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi ve aile şirketi üzerinde şunları söyledi:

"Türkiye'de son günlerde yaşanan gelişmeler siyaset ile ekonomi arasındaki kirli ilişkinin somut örnekleri artık gizlenemeyecek kadar açıktır. Tam bu noktada Aydın'da yaşanan siyasi gelişmelerin zamanlaması dikkat çekicidir. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'ye geçişi, Ticaret Bakanlığı onayı olmak zorunda olan büyük şirketler statüsüne Jantsa'nın alınması. Kendisini rakip olarak gördüğü Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in haksız ve hukuksuz bir şekilde boş bir dosyayla tutuklanması arasındaki örtüşme kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Açıkça ifade ediyoruz. Siyaset şirket kurtarma aracı değildir. Kamu gücü belli sermaye çevrelerine ayrıcalık sağlamak için kullanılamaz. Milletin iradesi birilerinin şirketlerini kurtarması için gasp edilemez. Milletin iradesine kelepçe vurulamaz. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in tutukluğunun bu gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde ortada sadece siyasi bir tercih değil çok yönlü bir baskı ve çıkar ilişkisi olduğu izlenimi doğurmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasette çıkar ilişkilerine, yargıda taraflılığa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiç kimse halkın aklıyla alay etmeye kalkmasın. Bu millet neyin ne olduğunu gayet iyi bilmektedir, görmektedir."

Karakoz'dan sandık çağrısı

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ise "Her gün bir belediyemize operasyon düzenleniyor. 'Belediyelerimiz çalışmasın' diye daha önceki AKP'li belediyelerin borçları inanılmaz ölçüde baskılarla belediyelerimizden tahsil edilmeye çalışılıyor. 'Belediyelerimiz çalışmasın' diye her türlü engeller önlerine seriliyor. Daha yeni İzmir'de ve İstanbul'da yaşadık. Belediyelerimizin taşınmazlarına Vakıf icadı adı altında çökülüyor resmen. Belediye başkanlarımız tutuklanıyor. Çağırsalar ifadeye gelecekler, çağırılmıyor. Sabah operasyonlarıyla gözaltına alınıyorlar. Bu gözaltı görüntüleri itibar suikastleri televizyonlarda, gazetelerde anında yayınlanıyor. Bursa'da da daha yeni yaşadık. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Bursalıların iradesi maalesef AKP tarafından hiçe sayıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza daha öncesinde 'gel, AKP'ye katıl' dendi ama Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız 'ben altı metrekarede yatamam' deyip topuklayanlar gibi yapmadı gitti anlının akıyla orada yatıyor. Biz de onun arkasındayız. Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz, gelin Aydın'da, Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da ya da sizin seçeceğiniz her yerde gelsin sandık. Ancak görüyoruz ve biliyoruz ki ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar hep söylüyoruz da isterlerse hepimizi içeriye alsınlar daha da güçleniyoruz daha da birleşiyoruz daha da mücadele azmimiz artıyor biz çünkü hukuka inanıyoruz. Biz adalete inanıyoruz biz bu ülkede sadece Cumhuriyet Halk Partililer için değil, bu ülkede yaşayan her vatandaş için hak dolu hukuk dolu adalet dolu günler hayal ediyoruz" diye konuştu.

Ömer Günel'e yazılan dayanışma mektupları Silivri'ye gönderilecek

Basın açıklamasından önce CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek de Adalet ve Dayanışma çadırında Başkan Ömer Günel için mektup kampanyası başlattıklarını belirterek "Hemşerilerimiz tarafından binlerce mektup var bugüne kadar yazılmış olan Pazartesi günü bu mektupları Silivri'ye göndereceğiz. Başkanımız bayram öncesinde mektuplarınızla daha da bir moral bulacak daha da güçlenecek daha da gurur duyacak diye umuyorum, inanıyorum ve mektup yazmaya devam, biz buradayız. Başkanımız özgürlüğüne kavuşana kadar bu çadırda değişik etkinliklerle, değişik eylemlerle hep beraber mücadelemize devam edeceğiz" dedi.