CHP Başkanı: Açlık Sınırında Yaşayanlar Kuyrukta

28.02.2026 16:30
CHP Denizli İl Başkanı Horzum, vatandaşların ucuza et almak için uzun kuyruklarda beklediğini belirtti.

(DENİZLİ) - CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, vatandaşların ucuza et ve kıyma almak için kuyruklarda beklediğini ibelirterek, "İnsanlarımız açlık sınırının altında maaşla yaşamaya çalışıyor. Siz sırça saraylarınızda yaşamaya devam ediyorsunuz" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan ve Nilgün Ök'ün, öğrenciler için hazırladığı sahur sofrası, muhalefetin eleştirilerinin odağında yer almaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri eleştiren CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Et ve Süt Kurumu'nun önünde açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların ucuza et ve kıyma almak için kuyruklarda beklediğini ifade eden Horzum, "İnsanlarımız açlık sınırının altında maaşla yaşamaya çalışıyor. Siz sırça saraylarınızda yaşamaya devam ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Horzum, vatandaşların uygun fiyatlı et ve kıyma alabilmek için soğuk havada uzun kuyruklar oluşturduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bir kilo et alabilmek için saatlerce bekliyor. Birçok kişi evine uzun süredir et girmediğini söylüyor" diye konuştu.

"Öğrenciler açlıkla mücadele ederken, milletvekilleri, sucuklu ve mantarlı omletlerden bahsediyor"

Öğrencilerin ekonomik zorluklar yaşadığını belirten Horzum, milletvekillerinin, öğrenci evlerinde bulunması zor olan ürünlerle sahur hazırlamasını eleştirdi. Horzum, ülkede açlık ve yoksulluğun arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Öğrenciler açlıkla mücadele ederken, milletvekilleri kolot peyniri, mizey peyniri, sucuklu ve mantarlı omletlerden bahsediyor. Vatandaş bu ürünlerin sadece adını duyuyor. Et ve Süt Kurumu'nun önü kuyruklarla dolu, hastanelerin önü kuyruklarla dolu. Bu tabloyu görmezden gelemezsiniz. Bu ülkeye açlığı ve sefaleti siz getirdiniz. İnsanlarımız açlık sınırının altında maaşla yaşamaya çalışıyor, emeklilerimiz ise açlık sınırının yarısı kadar maaş alıyor. Siz ise sırça saraylarınızda yaşamınıza devam ediyorsunuz."

Et kuyruğunda bekleyen vatandaşlarla da görüşen Başkan Horzum, "Ey halkım size sesleniyorum bir kişiden kurtulacağız, bütün dertlerimizden kurtulacağız" dedi. Paylaşılan videoda Et ve Süt Kurumu önünde bekleyen vatandaşlar ve içerideki yoğunluk dikkati çekerken, Horzum'un vatandaşlarla yaptığı görüşmelere de yer verildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Denizli, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

