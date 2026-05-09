CHP Bilecik'te Zafer Vurgusu

(BİLECİK) - CHP'nin saha programları kapsamında Bilecik'e gelen CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP PM Üyesi Baran Seyhan, ziyaretlerinin ikinci gününde Bozüyük'te partililerle bir araya geldi. CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada konuşan CHP PM Üyesi Seyhan, zorlu bir yola girdiklerini ancak zaferin CHP'nin olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatları doğrultusunda Bilecik'e gelen Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Milletvekili Derici yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her sabah uyandığımızda 19 Mart'tan 2025'ten beri, gözlerimiz bulutlu haberleri, kalbimiz titreyerek izliyoruz. Çünkü demokratik olmayan bir ortamda demokrasi adına mücadele ediyoruz. Adaletin olmadığı bir ortamda adalet için mücadele ediyoruz. Ülkenin kurumlarının içi boşaltılmış, ülkenin ekonomisi dibe vurmuş, işçisi, çiftçisi, köylüsü, emeklisi, memuru, öğrencisi, esnafı hemen herkes 'ben bu ayı nasıl geçineceğim?' kaygısında. Hepimiz aynı kaygıdayız. Herkesin yaşam standardı en az beş birim düşmüş. Ülkenin çok küçük bir kesimi giderek zenginleşirken, ülkenin çoğunluğu maalesef açlık sınırında yaşıyor."

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan da konuşmasında, "Yürüyecek daha çok yolumuz var. Genel Başkanımız da bunu sık sık ifade ediyor. Sizlere çok kolay gül bahçeleri vadetmiyoruz. Zor ve meşakkatli bir yola giriyoruz. Ama inanın bu yolun sonunda zaferi kazanacak olan biziz. Çünkü biz ahlak ve vicdan sahibiyiz. Biz hakikatin içinden geliyoruz ve haklıyız. Haklı olanın inandıktan sonra kazanamadığı görülmemiştir" ifadelerini kullandı.