CHP Bulancak İlçe Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika
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CHP Bulancak İlçe Başkanı Görevden Alındı

23.07.2026 11:09
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CHP Bulancak İlçe Başkanı Yakup Karakaya ve yönetimi görevden alındı, tepki gösterdi.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - CHP Bulancak İlçe Başkanı Yakup Karakaya ve ilçe yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

CHP Bulancık İlçe Başkanı Yakup Karakaya, görevden alınmasına tepki gösterdi.arakaya, "Bugün parti binamıza posta yoluyla bir yazı geldi. Sarayın atadığı butlancı, sözde Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal imzasını taşıyan bu yazıyla şahsımın ve yönetim kurulumuzun görevden alındığını öğrendik. Bu karar bizim şeref madalyamızdır. Giresun'da Merkez İlçe Başkanlığımızın ardından görevden alınan ikinci ilçe başkanı olarak kendimle, yönetim kurulumla ve örgütümle gurur duyuyorum" diye konuştu.

"YENİ YOLUMUZDA İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda kurultay delegesi ve ilçe başkanı olarak Özgür Özel'in yanında yer aldığını hatırlatan Karakaya, "O gün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in nasıl yanındaysak bugün de yanındayız. Genel Başkanımızın grup toplantısında açıkladığı yeni yolda ve kurulacak yeni partide davamıza, iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Buradan bütün Bulancaklı hemşehrilerime sesleniyorum: İktidar olma yolundaki heyecanımızı hep birlikte büyütelim, bu yürüyüşü omuz omuza sürdürelim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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