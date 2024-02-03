CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Teleferik Minibüs Durağını ziyaret etti. Minibüsçülerde destek gören Bozbey, şoförlerin güvenlik sorununun çözülmesine de dikkat çekti.
CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu ile Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde bulunan Teleferik Minibüs Durağı'nı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, şoförlerden tam destek gördü. Kendisinin de dolmuş şoförü çocuğu olduğunu ve sorunları iyi bildiğini belirten Bozbey, esnafa sahip çıkılması gerektiğinin de altını çizdi. Teleferik Minibüs Durağı Başkanı Ahmet Aruk ve diğer şoförlerle bir süre sohbet eden Bozbey, geçtiğimiz gün İzmir'de öldürülen taksici ile birlikte şoförlerin güvenlik sorununa da dikkat çekti.
Taksicilerin güvenliğinin artırılması gerektiğini ifade eden Mustafa Bozbey, "Esnafa sahip çıkılması, aynı zamanda güvenliğinin de arttırılması gerekiyor. Taksici esnafımızın İzmir'de başına geleni asla içimize sindiremiyoruz. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum. Ortada bir husumet yokken biri çıkıyor silahla arkadan ateş ediyor. Böyle bir şey olamaz. Sizler aracınıza binenleri tanımıyorsunuz, nasıl bir ruh haline sahip onu da bilmiyorsunuz. Mutlaka güvenlikle ilgili derhal bir şeyler yapılmalıdır. Yasa ile olacaksa yasal düzenleme yapılsın. Şoför esnafı güvence altına alınmalıdır" dedi.
Bursa'da 135 tane dolmuş kaldığını sözlerine ekleyen Bozbey, "57 esnafımız dilekçe vermiş ve taksi olmak için sıra bekliyor. Bazı durakların şirketlere verileceği gündeme getirildi. Bizlerin önceliği esnafımızdır. Durakların şirketlere verilmesini kabul etmiyoruz. Bizler esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA
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