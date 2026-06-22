CHP Bursa'da Görevden Alma Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Bursa'da Görevden Alma Krizi

22.06.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görevden alınan Bursa CHP yöneticileri il binasında nöbete devam ediyor, arabuluculara tepki var.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan Bursa İl Başkanlığı yöneticilerinin il başkanlığı binasında nöbeti sürüyor. İl başkanlığına "arabuluculuk" için geldiği belirtilen bazı kişilere ise partililer tepki gösterdi.

Görevden alınan CHP Bursa örgütü yöneticileri il başkanlığındaki "nöbetlerine" devam ederken, "arabuluculuk" yapmak isteyen bazı kişiler de il başkanlığına gelerek, görevinden el çektirilen eski İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile bir süre görüştü.

Ancak "arabulucular" nöbeti sürdüren partililerin slogan ve yuhalamaları eşliğinde il başkanlığından ayrıldı.

Yeşiltaş, partililere yaptığı açıklamada, gelen kişilerin "kendilerince arabuluculuğa soyunduklarını" ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz de gerekli şeyleri anlattık. Yani bu duruma nasıl geldiğimizi anlattık. Bu parti bizim partimiz. Biz asla partimizin bölünmesini istemeyiz. Çünkü bizim derdimiz kendi partimizdeki arkadaşlarımızla değil, bizim meselemiz ülkeyle. Ülkeyi bu hale getiren bu iktidarla bizim yarışımız. Onu anlattık kendilerine. Gönderdik, gittiler. Ama bunlar çok da taraflar arasında bir arabuluculuk görevi verilmiş kişiler değil. İşgüzarlık yapmışlar. Kendi kendilerine görev edinmişler. Cesarette bulunmuşlar ama neyle karşılaştıklarını da gördüler."

CHP MYK partinin Bursa İl Örgütünü feshetmiş, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı da tedbirli olarak disipline sevk etmişti. Yeşiltaş'ın yerine ise eski il başkanlarından Turgut Özkan atanmıştı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Bursa'da Görevden Alma Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Tünelde ortalık savaş alanı Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu Tünelde ortalık savaş alanı! Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Yüksekova’da görsel şölen: Devasa yarım ay Yüksekova'da görsel şölen: Devasa yarım ay
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Trump’ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı

23:48
Osimhen’e beklenen rekor teklif geldi
Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi
23:19
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
20:47
Yılanların dansı kameralara yansıdı
Yılanların dansı kameralara yansıdı
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 00:15:16. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Bursa'da Görevden Alma Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.