CHP Bursa Delegelerinden Olağanüstü Kurultay İmzaları

01.06.2026 17:20
CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, delegelerin olağanüstü kurultay için imza verdiğini açıkladı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay sürecinin başlaması için imzalarını verdiğini açıkladı. Yeşiltaş, partinin geleceğine örgüt iradesinin yön vereceğini belirterek, Özgür Özel'e destek verdi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, istinafın mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelere işaret ederek, Bursa kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması amacıyla imza verdiğini duyurdu.

Yeşiltaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partimizin demokratik geleneklerine ve örgüt iradesine olan inancımızla, olağanüstü kurultay sürecinin başlaması adına Bursa Kurultay Delegeleri olarak imzalarımızı verdik. Partimizin gerçek sahibi örgütlerimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugününe ve yarınına yön verecek olan da üyelerimizin, delegelerimizin ve örgütümüzün ortak iradesidir. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde; demokrasiye, parti içi hukukumuza, örgüt irademize ve Cumhuriyet Halk Partimizin iktidar yürüyüşüne sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

