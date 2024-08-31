CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı: AKP'liler 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yer almadı

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde AKP'lilerin yer almadığını belirterek "Milletimizin hassas noktalarından biri olan bu kutlu zaferin yıl dönümünde gösterilmesi gereken duyarlılığın eksikliği, hepimizi hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı, AKP'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yer almamasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Parlağı, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi olan büyük bir zaferin yıl dönümüdür. Bu önemli ve kutlu günde, milletimizin kanıyla, canıyla kazanılmış olan zaferin anıldığı tören ve etkinliklerde birlik ve beraberlik içinde bulunmak, her vatandaşımız için büyük bir sorumluluktur. Ne yazık ki, bu anlamlı günde AKP İl Genel Meclis üyeleri ve İlçe Başkanının törenlere katılım sağlamamış olması bizleri derinden üzmüştür. Milletimizin hassas noktalarından biri olan bu kutlu zaferin yıl dönümünde gösterilmesi gereken duyarlılığın eksikliği, hepimizi hayal kırıklığına uğratmıştır.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, tarihimizde silinmez bir iz bırakmış, bugünkü özgürlüğümüzün temellerini atmıştır. Bu nedenle, 30 Ağustos'un ruhunu yaşatmak ve bu büyük günü layıkıyla anmak hepimizin ortak görevidir. Tüm partilerimizi, milli bayramlarımıza sahip çıkmaya ve bu özel günlerde birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyoruz."