CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Güner'den 'İkinci Yüzyılın Çankaya' Projeleri
ANKARA - CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, 'İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri'ni tanıttı.
CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, Ankara'da bir restoranda düzenlenen iftar programında basın mensupları ile bir araya geldi. Güner, yaptığı konuşmada, "Çankaya Belediyesi olarak hem hukuksal anlamda mevzuata uygun görev ve yetki alanına uygun hem de belediye bütçesine uygun şekilde yurttaşlarımızın yaşamına bundan sonra ne katabiliriz anlayışıyla bu projeleri geliştirdik" dedi.
"Beş yılda 10 yeni kreş yapmayı vadediyoruz"
Belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerle ilgili olarak toplumun tüm kesimlerinden olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Güner, "Çankaya bu anlamda örnek bir belediye olarak gösteriliyor. Mevcutta 15 tane kreşimiz var. Önümüzdeki beş yıl içinde hızlı bir şekilde bu 15 kreşi 25'e çıkarmayı, beş yılda 10 yeni kreş yapmayı vadediyoruz. Ekolojik kreş gibi ya da gece kreşi gibi yeni örneklerle de bunu çeşitlendirmeyi öngördük" ifadelerini kullandı.
"Çankaya'da en az 3 yurt olması için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz"
Çankaya'da 13 üniversiteye ev sahipliği yaptıklarını belirten Güner, "300 bine yakın üniversite öğrencisi ve genç nüfusla Çankaya'da biz gençlerin bu yeni dönemde daha aktif şekilde sahada olacakları, Çankaya'ya renk katacakları bir dönemi düşlüyoruz. Şu anda doğrudan Çankaya Belediyesinin yönetiminde olan bir yurdumuz yok maalesef ama bu büyük bir ihtiyaç. Hem yurttaşlarımızdan hem de gençlerden bize gelen bir ortak talep oldu. Bu anlamda önümüzdeki beş yılda 3 yurt olarak kendimize hedef koyduk ama bunu ilk başta yapabilir miyiz diye düşünürken şimdi en az 3 yurt olması için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" şeklinde konuştu.
"Emekli kampüsü modelini hayata geçireceğiz"
Emekliler için şu anda "bahar evlerinin" hizmet verdiğini vurgulayan Güner, "Çankaya'da emekli lokallerini artırma yönünde bu taleplere cevap vereceğiz. 'Emekli Kampüsü' ismini verdiğimiz farklı bir konseptte tasarlanmış, içerisinde hobi bahçesi şeklinde adlandırabileceğimiz; doğa ile tarım ile iç içe olunacak alanların olduğu bir emekli kampüsü modelini de hayata geçireceğiz" dedi.
Güner konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Bir gazetecinin belediye başkanı olması halinde ilk önceliğinin ne olacağını sorması üzerine Güner, "Halk lokantası konusunda hızlı bir şekilde atım atacağız. İlk hayata geçireceğimiz uygulama belki de bu olacak" dedi.
Partisi tarafından Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak isminin geç açıklanıp açıklanmadığı ve bu durumun bir dezavantaj oluşturup oluşturmayacağına yönelik soruya ise Güner, "Geç açıklanma olayının benim açımdan bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum" dedi.
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