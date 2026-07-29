CHP Çorum İl Örgütü istifa ederek, YENİ Parti'ye geçme kararı aldı - Son Dakika
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CHP Çorum İl Örgütü istifa ederek, YENİ Parti'ye geçme kararı aldı

CHP Çorum İl Örgütü istifa ederek, YENİ Parti\'ye geçme kararı aldı
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CHP Çorum il ve ilçeleri ile Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçme kararı aldı.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum il ve ilçeleri ile Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçme kararı aldı.

CHP Çorum il ve merkezin de dahil olduğu ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları, CHP'li İl Genel Meclisi üyeleri ile Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli partiden istifa etti.

Dinçer Solmaz, CHP İl Başkanlığı görevinden istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, toplumun önemli bir kesiminin CHP'nin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını, milletin beklentilerine cevap vermekte zorlandığını ve gerçek anlamda güçlü bir umut olma iddiasını kaybettiğini düşündüğünü ifade etti.

Solmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet sadece bayramlarda alkışlanacak bir miras değildir. Cumhuriyet, gerektiğinde bedel ödenerek korunacak bir emanettir. Ben bu yola bir makam için çıkmadım, bir unvan için çıkmadım. Ben bu yola yarın kızlarımın gözlerinin içine gururla bakabilmek için çıktım. Vicdanımın sesini dinledim. İnandığım değerlerden vazgeçmedim. Nerede durulması gerekiyorsa orada dimdik durdum. Sessiz kalmadım. Bugün attığımız adım sadece bir siyasi tercih değildir. Bugün attığımız adım cumhuriyetin ikinci yüzyılında milletimizin yeniden umutlanma iradesidir."

Öte yandan Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, istifa etmeyi düşünmediğini bildirerek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğu için, CHP'nin kurumsal yapısı için buradayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Çorum İl Örgütü istifa ederek, YENİ Parti'ye geçme kararı aldı - Son Dakika

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