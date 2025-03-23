CHP Dayanışma Sandıklarıyla Adalet Çağrısı Yapıyor - Son Dakika
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CHP Dayanışma Sandıklarıyla Adalet Çağrısı Yapıyor

CHP Karabük İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı adaylığı için düzenlenen ön seçimde dayanışma sandıkları kurdu. Parti üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi göstererek oy kullandı ve adalet çağrısında bulundu.

23.03.2025 16:25  Güncelleme: 18:19
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Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - CHP Karabük İl Başkanlığı, partinin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için Şirinevler Mahallesi ve Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sandık kurdu. Parti üyeleri ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başladı. CHP Parti Meclisi Baran Bozoğlu, dayanışma sandıklarında vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkilerini güçlü şekilde verdiklerini söyledi.

CHP üyelerinin yanı sıra, partiye üye olmayan vatandaşların da ilgi gösterdiği dayanışma sandıklarına katılımın yoğunluğu dikkat çekti. Dayanışma sandığında oy kullanan vatandaş Fahri Özel, hukukun herkese eşit şekilde işlemesi gerektiğini belirterek, "Bugün Türkiye'de hukukun herkese eşit ve orantılı işlemesi için, destek için geldik ben CHP'ye üye değilim ama bugün bu yapılanlar benim nezlimde çok hoş değil onun için destek vermek için oyumu kullandım" dedi.

"Türkiye'de artık ciddi bir adalet problemi var"

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte Safranbolu'daki sandıkları ziyaret etti. Sürece dair değerlendirmelerde bulunan Bozoğlu, dayanışma sandıklarında vatandaşların tepkilerini güçlü bir şekilde dile getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aslında burada çok net bir şekilde toplumsal tepkinin ne kadar güçlü olduğunu ve AK Parti iktidarına karşı tepkinin ne kadar büyük olduğunu dayanışma sandıklarında net bir şekilde görebiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer üye sandığına ama bir yandan da dayanışma sandığında çocukların resimler çizip bıraktıklarını hayallerini çizdiklerini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin güçlenerek, demokratik, laik, Atatürk değerleri ile yönetilmesi gerektiğine dair notlar bıraktığına dair notlar bırakarak ayrıldıklarını görüyoruz. Ciddi bir toplumsal tepki var. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in söylediği gibi milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, sosyal demokratlar devrimci demokratlar dayanışma sandıklarına giderek tepkilerini ve görüşlerini paylaşıyorlar. Türkiye'de artık ciddi bir adalet problemi olduğu 4-5 gündür yaşanan tartışamalarla ortaya çıkmıştır.

"Mücadele etmeye devam ediyoruz"

Tekrar adaletin tesis edilmesi için, tek adam rejiminden kurtulmak için, tekrar Türkiye'nin Atatürk devrimleri üzerinden laik demokratik devlet haline dönüşmesi için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin her tarafında sadece Karabük'te değil dayanışma sandıklarına vatandaşların koşa koşa geldiklerini ve Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını, Ekrem Başkan'a sahip çıktıklarını, adalete sahip çıktıklarını net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla dayanışma sandıkları oldukça önemli değerli. Biz buradan bir kere daha aslında sesleniyoruz; Ekrem Başkanımız asla yalnız değildir ve Karabük başta olmak üzere Anadolu coğrafyasının bütün kentlerinde bütün mahallerinde halkımız net bir şekilde Ekrem Başkanımız yalnız bırakmadıklarını bu ülkenin cumhurbaşkanı olması gerektiğini yüksek bir sesle dile getiriyorlar. Birkaç gündür sokakta gördüğümüz tepkinin şu anda sandıklara yansıdığını görüyoruz."

"Bugün umutlarımızın artmasına neden oldu"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise halkın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halkımıza ben öncelikle duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Gerçekten hem CHP'li olanlar hem olmayanlar dayanışma sandığına yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Bu da bugün umutlarımızın artmasına neden oldu. Halk uzun zamandır yaşadığımız adaletsizliklere karşı tepkisini gösteriyor sandıklarda inşallah hepimiz için hayırlısı olacak diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Dayanışma Sandıklarıyla Adalet Çağrısı Yapıyor - Son Dakika

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