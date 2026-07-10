CHP'de Görevden Alma Onur Madalyası - Son Dakika
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CHP'de Görevden Alma Onur Madalyası

10.07.2026 20:42
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CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, görevden alınmasını onur madalyası olarak nitelendirdi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON)- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından görevden alınan Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, kararın kendileri için 'onur madalyası' olduğunu belirterek, "Biz örgütlerimizin hür iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i satmadık. Biz uğruna bedel ödediği, bu ülkenin geleceği için uğruna bedel ödediği Ekrem İmamoğlu başkanımızı hiçbir zaman satmadık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'nın ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Trabzon'da İl Başkanı Mustafa Bak ve Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz'ın görevden alındığını açıkladı.

MYK'nın kararına tepki gösteren Mustafa Bak, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün bu görevden alma, aylardan beri Trabzon'da adalet mücadelesi veren, demokrasi mücadelesi veren ve buradaki çocukların geleceği için gençlerimizin geleceği için mücadele veren bu örgütler için bugün yazılmış bir onur madalyasıdır bu alınma. Hiçbir zaman yol arkadaşlarımızı satmadık. Biz hiçbir zaman yola çıktığımız arkadaşlarımızı satmadık. Biz örgütlerimizin hür iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i satmadık. Biz uğruna bedel ödediği, bu ülkenin geleceği için uğruna bedel ödediği Ekrem İmamoğlu başkanımızı hiçbir zaman satmadık."

Onun için değerli arkadaşlarım, biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevi partisi için, ülkesi için ne yapması gerektiğini bilen bizler olarak hedefimizden asla ve asla vazgeçmedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin birinci partisi yapan kadrolar bu mücadeleyi daha da büyüterek inşallah iktidara hep birlikte gideceğiz. Hiçbir arkadaşımız moralini bozmasın. Hiçbir yol arkadaşımız motivasyonunu kaybetmesin. Bizler gençlik kollarından, kadın kollarına kadar ilçe yönetiminden, il yönetimine kadar ve genel merkezimizle birlikte bu mücadeleyi daha da büyüteceğiz ve biz iktidar olacağız. Buradan Trabzon'dan bir kere daha söylüyorum."

Kaynak: ANKA

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