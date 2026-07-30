CHP'de Kılıçdaroğlu'na Kırgınlık - Son Dakika
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CHP'de Kılıçdaroğlu'na Kırgınlık

CHP\'de Kılıçdaroğlu\'na Kırgınlık
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Mehmet Parlakyiğit, Ali Öztunç'un Kılıçdaroğlu'na kızgın olduğunu açıkladı.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - 22. Dönem CHP Kahramanmaraş Milletvekili Parlakyiğit, "İki üç gün kadar önce Sayın Milletvekilimiz Ali Öztunç Bey ile görüştük, beni telefonla aradı. Özellikle ifade etmek istiyorum, partimizin 13 yıl boyunca genel başkanlığını yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok kızgın ve kırgın. Bunu özellikle ifade etti. Bu anlayışını bütün arkadaşlarımızla paylaşmamı benden özellikle rica etti" dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı ve ilçe örgütlerindeki istifaların duyurulduğu basın açıklamasında konuşan 22. Dönem CHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Parlakyiğit, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Parlakyiğit, şunları söyledi:

"İki üç gün kadar önce Sayın Milletvekilimiz Ali Öztunç Bey ile görüştük, beni telefonla aradı. Özellikle ifade etmek istiyorum, partimizin 13 yıl boyunca genel başkanlığını yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok kızgın ve kırgın. Bunu özellikle ifade etti. Bu anlayışını bütün arkadaşlarımızla paylaşmamı benden özellikle rica etti. Ben de onun isteği üzerine sizlerle paylaşıyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Parlakyiğit, Ali Öztunç, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'de Kılıçdaroğlu'na Kırgınlık - Son Dakika

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