CHP\'den 17 İlçe YENİ Parti\'ye Geçti

Zehra Değirmenci

(BURSA)- Bursa'da 17 ilçe yönetimi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti. Parti il binasında yapılan basın açıklamasında konuşan YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Biz dönüp arkamıza bakmıyoruz artık. Butlancıların ne yaptığı, ne söylediğinin hiçbir kıymeti yok artık bundan sonra. Biz yüzümüzü millete döndük ve sokaklarda onların dertleriyle, yarınlarıyla daha güzel, daha refah dolu bir ülkede yaşamaları için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'de istifalar sürüyor. Bursa'da 17 ilçe yönetimi bugün eşzamanlı olarak CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.

YENİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Türkiye'nin siyasi açıdan kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, YENİ Parti'nin halkın değişim talebinin bir sonucu olarak kurulduğunu söyledi. CHP'de yaşanan süreçleri değerlendiren Yeşiltaş, partinin iktidar yürüyüşünün çeşitli müdahalelerle engellendiğini savunurken, YENİ Parti'nin Türkiye'nin geleceği için yeni bir umut ve alternatif olduğunu ifade etti. Yeşiltaş, üyelik sürecinin de başladığını belirterek vatandaşları YENİ Parti çatısı altında buluşmaya davet etti.

"31 MART'TAN SONRA TÜRKİYE'NİN SİYASETİ DEĞİŞTİ"

Yeşiltaş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından muhalefete yönelik hukuki ve siyasi müdahalelerin arttığını öne sürerek, CHP'nin eski Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde başlayan değişim sürecinin engellenmeye çalışıldığını savundu. Yeşiltaş, "Türkiye'nin umudu haline gelen kadrolar çeşitli operasyonlarla tasfiye edilmeye çalışıldı." ifadelerini kullandı.

CHP'deki yönetim sürecini eleştiren Yeşiltaş, parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini savunarak, "Kurultay delegelerinin imzalarıyla süreç işletildi ancak kurultay toplanmadı. Vatandaşın önüne yeni bir seçenek koymak zorunda kaldık." dedi.

"YENİ PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"

YENİ Parti'nin toplumun tüm kesimlerine hitap ettiğini vurgulayan Yeşiltaş, partinin gençlerin, kadınların, emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin ve esnafın ortak adresi olacağını belirtti.

Yeşiltaş, "YENİ Parti sizin partinizdir. Çocukların geleceğinin, gençlerin umudunun, emekçilerin, çiftçilerin ve bu ülkede daha adil bir yaşam isteyen herkesin partisidir. Biz artık arkamıza değil, yüzümüzü millete döndük." ifadelerini kullandı.

ÜYELİKLER BAŞLADI

Konuşmasının sonunda vatandaşlardan yoğun üyelik talebi aldıklarını dile getiren Yeşiltaş, üyelik sisteminin açıldığını belirterek, teknik altyapının güçlendirilmesiyle birlikte başvuruların sorunsuz şekilde alınacağını söyledi. Yeşiltaş, YENİ Parti'nin kısa sürede Türkiye genelinde geniş bir toplumsal destek gördüğünü sözlerine ekledi.