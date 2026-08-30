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CHP'den 30 Ağustos Mesajı

CHP\'den 30 Ağustos Mesajı
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CHP Tokat İl Başkanı Ergün, 30 Ağustos'un irade zaferi olduğunu vurguladı, birliğe çağırdı.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat İl Başkanı Ender Ergün, 30 Ağustos'un esareti kabul etmeyen bir milletin irade zaferi olduğunu söyledi.

Ergün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Konuşmasında, 30 Ağustos'un esareti kabul etmeyen bir milletin irade zaferi olduğunu söyleyen Ergün, "Aradan 104 yıl geçti. Bugün ekonomik sıkıntılarla, geçim derdiyle boğuşan kesimler ve geleceğinden endişe eden gençlerimiz var. Siyasetin dili sertleşiyor, insanlarımız ötekileştiriliyor. Oysa bu ülkeyi kurtaranlar aynı şeyleri düşünenler değil, aynı vatana inanan insanlardı. Farklılıklarımızı düşmanca görmeden Cumhuriyet ve demokrasi etrafında yeniden kenetlenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET EN ZOR GÜNLERDE BİLE AYAĞA KALKMAYI BAŞARMIŞTIR"

"Cumhuriyete sahip çıkmak, hukukun üstünlüğünü savunmak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir Türkiye için mücadele etmektir" diyen Ergün, "Türkiye'nin kavgaya değil, sağduyuya ihtiyacı var. Kişisel hesapların ve kırgınlıkların memleket geleceğinin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. Yoksullukla mücadele edecek, adaleti ve demokrasiyi güçlendireceğiz. Bu millet en zor günlerde bile ayağa kalkmayı başarmıştır" şeklinde konuştu.

Törende CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den 30 Ağustos Mesajı - Son Dakika

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