CHP'den 8 Mart'a Özel İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den 8 Mart'a Özel İftar

09.03.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gaziantep, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınları iftar programında bir araya getirdi.

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanlığı, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları iftar programında bir araya getirdi. Programda konuşan İl Başkanı Vakkas Açar, "Bu ülkenin yarısını oluşturan kadınlar siyasetin ve karar mekanizmalarının da yarısı olmalıdır. Yeni Türkiye'yi kadınlarla birlikte kuracağız. Kadınların sesi yükseldikçe demokrasi büyür, kadınların mücadelesi büyüdükçe özgürlük kazanır" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nın 8 Mart'ta kadınlar için düzenlediği iftar programına İl Başkanı Açar'ın yanı sıra CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürmen ile Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cennet Şevran katıldı.

Programda konuşan Açar, kadın emeğinin görünmez kılınamayacağını vurgulayarak, kadınların eşit ve özgür bir yaşam sürdüğü bir Türkiye'nin mümkün olduğunu söyledi. Ramazan ayının dayanışma ruhuyla 8 Mart'ın anlamını birleştirdiklerini belirten Açar, şöyle konuştu:

"Bu akşam yalnızca bir iftar sofrasını paylaşmak için değil; emeğin, direnişin ve eşitlik mücadelesinin günü olan 8 Mart'ı birlikte anlamlandırmak için bir aradayız. 8 Mart, dünya kadınlarının eşitlik ve özgürlük mücadelesinin insanlık hafızasına kazındığı bir gündür. Bu ülkede tarlada çalışan da kadın, fabrikada üreten de kadın, evinde çocuk büyüten de kadındır. Ancak ne yazık ki bu emek çoğu zaman yok sayılıyor, değersizleştiriliyor. Kadın emeğinin sömürülmediği, eşit işe eşit ücretin sağlandığı, kadınların ekonomik olarak özgür olduğu bir Türkiye mümkündür."

Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir yara olmaktan çıkarak "insanlık ayıbı"na dönüştüğünü söyleyen Açar, kadınların yaşam hakkının dünyanın en büyük adalet sınavlarından biri olduğunu belirtti. Açar, kadınların güven içinde yaşayabildiği bir toplumun kurulmasının herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Savaşların en ağır yükünü kadınlar ve çocukların taşıdığına da değinen Açar sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Kadınların korkmadan yaşayabildiği bir dünya kurmak hepimizin sorumluluğu"

"Savaş kadınları vuruyor, şiddet kadınları vuruyor. Daha birkaç gün önce bir öğretmen okulda öğrencisi tarafından katledildi. İran'da kız çocuklarının okuluna füze atıldı 168 masum çocuk hayattan koparıldı. Gazze'de savaş yine kadın ve çocukları hedef alıyor. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, çocukların savaşla değil umutla büyüdüğü bir dünya kurmak hepimizin sorumluluğudur. Bu nedenle savaşa bir kez daha hayır diyoruz ve savaşın insanlık suçu olduğunu haykırıyoruz."

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin güçlü yasalar ve etkin uygulamalarla mümkün olacağını vurgulayan Açar, kadınların toplumsal hayatta eşit şekilde yer almasının önemine dikkati çekti.

"Kadın varsa umut vardır, kadın varsa adalet vardır"

Türkiye'de gerçek demokrasinin kadınların omuzlarında yükseleceğini ifade eden Açar, "Kadın varsa umut vardır, kadın varsa adalet vardır, kadın varsa gelecek vardır. Bu ülkenin yarısını oluşturan kadınlar siyasetin ve karar mekanizmalarının da yarısı olmalıdır. Yeni Türkiye'yi kadınlarla birlikte kuracağız. Kadınların sesi yükseldikçe demokrasi büyür, kadınların mücadelesi büyüdükçe özgürlük kazanır" dedi.

Açar, konuşmasının sonunda başta Gaziantep'teki emekçi kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların özgürleşmesi için mücadele ederken hayatını kaybedenleri şükran, minnet ve rahmetle andı.

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Gaziantep, Emekçi, 8 Mart, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den 8 Mart'a Özel İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor’da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı
Nusret, İran’ın her gün vurduğu şehre gitti Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti
Son nefesini Kadınlar Günü’nde veren kadının eşinin ifadesi pes dedirtti Son nefesini Kadınlar Günü'nde veren kadının eşinin ifadesi pes dedirtti
Tahran’da patlama sonrası yaşanan kaos kamerada Tahran'da patlama sonrası yaşanan kaos kamerada
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
Avrupa’nın en büyük ülkesi teyakkuzda 2 günlük stok kaldı Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 14:57:39. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den 8 Mart'a Özel İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.