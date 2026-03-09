CHP'den 8 Mart'a Özel İftar

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanlığı, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları iftar programında bir araya getirdi. Programda konuşan İl Başkanı Vakkas Açar, "Bu ülkenin yarısını oluşturan kadınlar siyasetin ve karar mekanizmalarının da yarısı olmalıdır. Yeni Türkiye'yi kadınlarla birlikte kuracağız. Kadınların sesi yükseldikçe demokrasi büyür, kadınların mücadelesi büyüdükçe özgürlük kazanır" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nın 8 Mart'ta kadınlar için düzenlediği iftar programına İl Başkanı Açar'ın yanı sıra CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürmen ile Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cennet Şevran katıldı.

Programda konuşan Açar, kadın emeğinin görünmez kılınamayacağını vurgulayarak, kadınların eşit ve özgür bir yaşam sürdüğü bir Türkiye'nin mümkün olduğunu söyledi. Ramazan ayının dayanışma ruhuyla 8 Mart'ın anlamını birleştirdiklerini belirten Açar, şöyle konuştu:

"Bu akşam yalnızca bir iftar sofrasını paylaşmak için değil; emeğin, direnişin ve eşitlik mücadelesinin günü olan 8 Mart'ı birlikte anlamlandırmak için bir aradayız. 8 Mart, dünya kadınlarının eşitlik ve özgürlük mücadelesinin insanlık hafızasına kazındığı bir gündür. Bu ülkede tarlada çalışan da kadın, fabrikada üreten de kadın, evinde çocuk büyüten de kadındır. Ancak ne yazık ki bu emek çoğu zaman yok sayılıyor, değersizleştiriliyor. Kadın emeğinin sömürülmediği, eşit işe eşit ücretin sağlandığı, kadınların ekonomik olarak özgür olduğu bir Türkiye mümkündür."

Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir yara olmaktan çıkarak "insanlık ayıbı"na dönüştüğünü söyleyen Açar, kadınların yaşam hakkının dünyanın en büyük adalet sınavlarından biri olduğunu belirtti. Açar, kadınların güven içinde yaşayabildiği bir toplumun kurulmasının herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Savaşların en ağır yükünü kadınlar ve çocukların taşıdığına da değinen Açar sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Kadınların korkmadan yaşayabildiği bir dünya kurmak hepimizin sorumluluğu"

"Savaş kadınları vuruyor, şiddet kadınları vuruyor. Daha birkaç gün önce bir öğretmen okulda öğrencisi tarafından katledildi. İran'da kız çocuklarının okuluna füze atıldı 168 masum çocuk hayattan koparıldı. Gazze'de savaş yine kadın ve çocukları hedef alıyor. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, çocukların savaşla değil umutla büyüdüğü bir dünya kurmak hepimizin sorumluluğudur. Bu nedenle savaşa bir kez daha hayır diyoruz ve savaşın insanlık suçu olduğunu haykırıyoruz."

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin güçlü yasalar ve etkin uygulamalarla mümkün olacağını vurgulayan Açar, kadınların toplumsal hayatta eşit şekilde yer almasının önemine dikkati çekti.

"Kadın varsa umut vardır, kadın varsa adalet vardır"

Türkiye'de gerçek demokrasinin kadınların omuzlarında yükseleceğini ifade eden Açar, "Kadın varsa umut vardır, kadın varsa adalet vardır, kadın varsa gelecek vardır. Bu ülkenin yarısını oluşturan kadınlar siyasetin ve karar mekanizmalarının da yarısı olmalıdır. Yeni Türkiye'yi kadınlarla birlikte kuracağız. Kadınların sesi yükseldikçe demokrasi büyür, kadınların mücadelesi büyüdükçe özgürlük kazanır" dedi.

Açar, konuşmasının sonunda başta Gaziantep'teki emekçi kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların özgürleşmesi için mücadele ederken hayatını kaybedenleri şükran, minnet ve rahmetle andı.