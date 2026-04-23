Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Anma Etkinliği: Beyaz Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

23.04.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Yeşilyurt, okul saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak için beyaz balon bıraktı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - CHP Yeşilyurt İlçe Örgütü yöneticileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar anısına gökyüzüne beyaz balon bıraktı. Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, "Bugün burada yalnızca bir anma gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda vicdanlarımızı, sorumluluklarımızı ve geleceğe dair umutlarımızı da gökyüzüne bırakıyoruz." dedi.

CHP Yeşilyurt İlçe Örgütü tarafından Yeşilyurt Kemal Özalper Ortaokulu önünde düzenlenen anma etkinliğinde, hayatını kaybeden her bir çocuk için beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Törene CHP Yeşilyurt ilçe yöneticileri katıldı.

"Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri derin bir acıyla anıyoruz"

Anma etkinliğinde konuşan CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkati çekerek, yaşanan acının toplumun ortak yarası olduğunu belirtti. Ayas, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olayda hayatlarını kaybeden fedakar Ayla öğretmenimizi ve sınıf içerisinde hunharca aramızdan koparılan öğrencilerimiz Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül'ü derin bir acı ve tarifsiz bir üzüntüyle anıyoruz."

Bugün burada yalnızca bir anma gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda vicdanlarımızı, sorumluluklarımızı ve geleceğe dair umutlarımızı da gökyüzüne bırakıyoruz. Masumiyetin, sevginin ve yarım kalan hayallerin simgesi olan balonları gökyüzüne uğurlarken, her birinin ardında kalan büyük boşluğu yüreğimizde hissediyoruz."

"Çocukların en güvende olması gereken yerlerde tehdit altında olması kabul edilemez"

Çocukların güven içinde eğitim alacağı bir Türkiye için gerekli adımların tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Ayas, şöyle konuştu:

"23 Nisan, çocukların gülüşüyle anlam kazanan, onların özgürce ve güven içinde yaşayacağı bir geleceğin teminat altına alındığı bir bayramdır. Ancak bugün yaşadığımız bu acı tablo, çocuklarımızın en güvende olması gereken yerlerde dahi tehdit altında olabildiğini bizlere bir kez daha göstermiştir."

Eğitim yuvalarımızın güvenli olması gerektiği gerçeğini acı şekilde hatırlatan bu olay, toplum olarak hepimize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Çocuklarımızın güven içinde eğitim alabileceği bir Türkiye için gerekli tüm adımların atılması artık bir tercih değil, zorunluluktur."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Şırnak’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı
Ederson’un penaltı notlarını gizlice almışlar Yapılan paylaşımdaki ifade bomba Ederson'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 14:24:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.