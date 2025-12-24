CHP Samsun İl Başkanı Özdağ: AKP İktidarı 2026 Yılının Sefalet Yılı Olacağını İlan Etmiştir

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "AKP iktidarı, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıklamıştır. Bugün resmi açlık sınırı 30 bin liradır. Türkiye tarihinde ilk kez milyonlarca ücretli açlık sınırının altında bırakılmıştır. Bu karar açıkça şunu göstermektedir: AKP iktidarı 2026 yılının sefalet yılı olacağını ilan etmiştir." dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. 2026 Merkezi Yönetim Bütçesini eleştiren Özdağ, şunları söyledi:

"Biz bu ülkeyi üç temel ilkeyle ayağa kaldıracağımızı söylüyoruz: Güçlü yurttaş, güvenli gelecek ve kazanan Türkiye. Bugün bu anlayışın tam karşısında duran bir bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmiştir. İki bin yirmi altı merkezi yönetim bütçesi, AKP-MHP iktidar grubunun oylarıyla maalesef kabul edilmiştir. Bu bütçenin kimin için hazırlandığını görmek için uzun uzun analizlere gerek yoktur. Tek bir rakam her şeyi anlatmaktadır. AKP iktidarı, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıklamıştır. Bugün resmi açlık sınırı 30 bin liradır. Türkiye tarihinde ilk kez milyonlarca ücretli açlık sınırının altında bırakılmıştır. Bu karar açıkça şunu göstermektedir: AKP iktidarı 2026 yılının sefalet yılı olacağını ilan etmiştir.

Bu bütçe emekçiye yoksulluk, emekliye çaresizlik, sermaye çevrelerine ve yandaşlara ise ayrıcalık bütçesidir. Emekli aylıkları hayatta kalma ücretine dönüşmüştür. Faiz ödemeleri bütçenin en düzenli, en garantili kalemi haline gelmiştir. Tarımda tablo daha da ağırdır. Mazot pahalıdır. Gübre pahalıdır. Yem pahalıdır. Ürün para etmemektedir. Çiftçi borçla üretir hale getirilmiştir. Bugün Çarşamba Ovası'nda üretici aynı soruyu soruyor: Ben üretiyorum ama neden kazanamıyorum? Özellikle fındık üretiminin yoğun olduğu bölgemizde üretici son iki yılda üst üste üç büyük yıkım yaşamıştır. İki bin yirmi dört yılında kahverengi kokarca zararı, iki bin yirmi beş yılında yaşanan don felaketi, bugün ise fındık kartellerinin piyasayı manipüle etmesi… Zararı üretici çekmektedir. Riski üretici almaktadır ama kazancı başkaları paylaşmaktadır.

"Yoksulluğu değil, refahı büyüteceğiz"

İşte iki bin yirmi altı bütçesi bu adaletsiz düzenin bütçesidir. Tarlada çalışanı değil, borsada piyasayı kontrol edeni koruyan bir bütçedir. Değerli hemşerilerim, bugün aynı tercihi sanayide ve istihdamda da görüyoruz. Çarşamba Şeker Fabrikası'nın kapatılması ya da işlevsiz hale getirilmesi yalnızca bir tesisin durdurulması değildir; bu üretimden vazgeçilmesidir. Yıllarca yaklaşık bin altı yüz personelle tarımdan lojistiğe uzanan güçlü bir üretim ekosistemi yaratan bu fabrikanın devre dışı bırakılması çiftçiyi, nakliyeciyi, esnafı doğrudan etkilemiştir. Sorun üretim değildir. Sorun emekçi değildir. Sorun plansızlık, kamu hakkının devre dışı bırakılması ve milli servetin yanlış yönetilmesidir. Aynı anlayışı yıllardır konuşulan Tekstil Kent projelerinde de görüyoruz. Binlerce kişinin istihdam imkanı, irade yokluğu nedeniyle heba edilmiştir. Bu anlayış ülkeyi büyütmez, küçültür.

Bugün hukukun ve adaletin ağır biçimde aşındırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Seçilmişlerin cezaevinde olduğu, insanların aylarca iddianamesiz tutulduğu bir ülkede ne ekonomi düzelir ne de toplumsal huzur sağlanır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik süreç yalnızca kişilere değil, doğrudan halkın iradesine yöneliktir. Bu, yargı eliyle yapılan açık bir milli irade gasbıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi, ne bir adım geri atacağız ne de tek kelime eksik konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak toprağına sahip çıkan köylünün, emeğine sahip çıkan işçinin, geleceğine sahip çıkan halkın yanındayız. Buradan açıkça söylüyoruz: Bu ülkeyi yeniden üretenlerin ülkesi yapacağız. Yoksulluğu değil, refahı büyüteceğiz."