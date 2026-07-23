Chp sinop il başkanlığı görevinden alınan yalçınkaya: "yeni partimizle iktidar olacağız" - Son Dakika
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Chp sinop il başkanlığı görevinden alınan yalçınkaya: "yeni partimizle iktidar olacağız"

Chp sinop il başkanlığı görevinden alınan yalçınkaya: "yeni partimizle iktidar olacağız"
23.07.2026 16:33  Güncelleme: 16:35
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CHP Sinop İl Başkanlığı görevinden alınan Aykut Cem Yalçınkaya, yeni kurulacak siyasi partide çalışmalara başlayacaklarını belirterek 'Önce iktidar olacağız, sonra partimizi işgalden kurtaracağız' dedi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) -CHP Sinop İl Başkanlığı görevinden alınan Aykut Cem Yalçınkaya, CHP'de yaşanan sürecin ardından yeni kurulacak siyasi partide çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Önce iktidar olacağız. Sonra partimizi işgalden kurtaracağız. Ama hepimiz Cumhuriyet Halk Partili olarak öleceğiz" dedi.

Aykut Cem Yalçınkaya, 21 Mayıs'ta CHP hakkında verilen "butlan kararı" sonrasında parti içerisinde mücadele yürütmeye çalıştıklarını, ancak bunun artık mümkün olmadığını savundu.

Kararın ardından iki ay boyunca tüm hukuki yolları denediklerini ifade eden Yalçınkaya, "Haksız biçimde görevden almalar, ihraçlar ve disiplin süreçleri beklenmeden üyeliklerimizin düşürülmesi sonucunda artık yeni bir yol açmanın vakti geldi. Bu, bizim şahsi mücadelemiz değil, Türkiye genelinde vatandaşların beklentisidir" diye konuştu.

Temmuz ayında emekli ve memur zamları ile asgari ücrete ara zam gibi konuların gündemde olması gerekirken bunların konuşulamadığını öne süren Yalçınkaya, yeni kurulacak partinin bu gündemleri yeniden siyasetin merkezine taşıyacağını söyledi.

"İKTİDAR OLACAĞIZ"

Yaşanan sürecin bir ayrılıktan ziyade zorunlu bir gidiş olduğunu savunan Yalçınkaya, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele sürecine atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Biz de çok sevdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarmak için önce memleketi kurtarmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle önce iktidar olacağız. Sonra partimizi işgalden kurtaracağız ve bize bu haksızlıkları yaşatanlar gidecek. Ama hepimiz Cumhuriyet Halk Partili olarak öleceğiz."

Sinop'ta parti üyelerinin büyük bölümünün kendileriyle aynı görüşte olduğunu öne süren Yalçınkaya, üyelerin istifa sürecinin devam ettiğini belirterek, seçilmiş il ve ilçe yöneticileri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve üyelerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçiş sürecinin planlı şekilde yürütüleceğini ifade eden Yalçınkaya, "Toplu bir halde, ortak bir kararla aşama aşama bu geçişleri tamamlayacağız" dedi.

Yeni kurulacak partiye yalnızca CHP tabanından değil, daha önce CHP'ye oy vermemiş seçmenlerden de destek beklediklerini dile getiren Yalçınkaya, özellikle sağ seçmenden önemli katılımlar olacağını iddia etti.

Yalçınkaya, Sinop'ta kurulacak partinin ağustos ve eylül aylarında yürütülecek kırsal ve yerel çalışmaların ardından ilin birinci partisi konumuna geleceğini öne sürerek, Türkiye genelinde de benzer bir tablo oluşacağına inandığını söyledi.

Yeni partinin henüz kuruluş aşamasında olmasına rağmen kamuoyu araştırmalarında üst sıralarda yer aldığını savunan Yalçınkaya, "Biz güçlüyüz, haklıyız. Atatürk'ün mirasını omuzlarımıza alarak, altı ok değerlerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla sorunu olmayan herkesin katılımıyla tarihte görülmemiş bir oy oranına ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Partiler, Politika, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Chp sinop il başkanlığı görevinden alınan yalçınkaya: 'yeni partimizle iktidar olacağız' - Son Dakika

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