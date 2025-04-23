CHP'den ÇAYKUR Alımına Tepki

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in ÇAYKUR'a işçi alımının kurayla değil mülakatla yapılacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. "ÇAYKUR AKP'nin çiftliği değil AKP'nin de malı değil, ÇAYKUR AKP'nin de bir işletmesi değil. ÇAYKUR halkındır, çay üreticilerinindir, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir malıdır" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 2025 yılından itibaren Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarına bin 500 mevsimlik işçi alımıyla ilgili olarak AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in "Alımlar kura ile değil mülakatla olacak" açıklamasına tepki gösterdi.

Deniz, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

"İlk 16 Şubat'ta basında yer alan haberlerde ÇAYKUR'da 5 bine yakın işçinin işe alınacağı ifade edilmişti tabii bu da toplumda ve bölgemizde özellikle büyük de bir sevinç yaratmıştı. Fakat daha sonra bunun bin 500 rakamına kadar düştüğünü öğrendik. Bunda da maliye bakanın bu konuda bir geçiş izni vermediğini bu konulara vize vermediğini sağdan soldan duyduklarımızla öğrenmiş bulunuyoruz. ÇAYKUR AKP'nin de bir işletmesi değil. ÇAYKUR halkındır, çay üreticilerinindir 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir malıdır."