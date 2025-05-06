CHP'den Deniz Gezmiş için anma

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - CHP Akçakoca İlçe Başkanı Nurol Badanoz ve yönetimi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 53'üncü yılında Akçakoca Balıkçı Barınağı İskelesinden denize çiçek bırakarak andı.

CHP Akçakoca İlçe Başkanı Nurol Badanoz ve yönetimi denize çiçek bıraktı. CHP İlçe Başkanlığı adına yapılan açıklamada, " Türkiye'de halkın bağımsızlığı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden devrimci gençlik önderi Deniz Gezmiş'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlemle anıyoruz. Emperyalizme karşı halktan yana duruşun, devrimci mücadelenin öncüsü olmuştur. İşçinin, memurun, öğrencinin hakkını savunan halkın kendi hakkını savundular, yoksulluğa baskıya karşı ayağa kalktılar, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını unutmadık ve unutmayacağız. Yaşasın tam bağımsız Türkiye" denildi.