CHP'den engelli milletvekili kotası

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CHP Genel Başkanı Özel: "Birinci sıradan engelli milletvekilimiz olacak"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzde engelli kotası tarif ettik. En az bir bölgede birinci sıradan bir milletvekilinin bir engelli birey olmasını tarif ettik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Özel, burada yaptığı konuşmada, "Tüzüğümüzde engelli kotası tarif ettik. En az bir bölgede birinci sıradan bir milletvekilinin bir engelli birey olmasını tarif ettik. Sorunların birinci elden TBMM'de takip edilmesini sağlamak üzere birden çok engelli bireyin CHP'nin iktidar sırasında oturmasını önemsiyoruz. Engelli haklarından yararlanmak için en az yüzde 40'lık fonksiyon kaybı şartını kaldıracağız. Engelli maaşını, engelli ve yaşlısına bakan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parasını net asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Engelliler Haftası'nda her yıl bir asgari ücret ödeme yapacağız. Sizlerin ve 86 milyon vatandaşımızın önüne konulan tüm engelleri ayrımsız, eşit vatandaşlar olarak birlikte aşacağız" dedi.