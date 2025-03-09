CHP'den Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
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CHP'den Kadınlar Günü Kutlaması

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CHP Hakkari, hastane ziyaretinde kadın çalışanlara çiçek vererek 8 Mart'ı kutladı.

09.03.2025 00:48
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(HAKKARİ)- CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli ve yönetim kurulu üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hastane ziyareti yaparak hemşire ve doktorlara çiçek verdi.

CHP Hakkari İl Başkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli ve parti yönetimi, hastane ziyaretinde doktor, hemşire, güvenlikçi ve kadın hastalara çiçek takdim ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Çakırbeyli, "Kadınların eşitlik, adalet, özgürlük mücadelesinin simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hayatın her alanında emek veren, mücadele eden, direnen tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kadınlarımız toplumun her alanında ekonomide, siyasette, karar mekanizmalarında ne kadar etkin, eşit ve adil olabilmelerini vurgulayan bir gün bugün. Ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kadın cinayetlerinin cezasız kalması kadın emeğinin sömürüldüğü bir süreç yaşıyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak her platformda kadınların sesi olmaya, adalet ve eşitlik mücadelesini savunucuları olmaya devam edeceğiz. Bilinmelidir ki kadın emeğinin yok sayıldığı görmezden gelindiği hiçbir sistem sürdürülebilir değildir. Bu vesileyle emek veren, alın teri düken tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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