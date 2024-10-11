CHP'den Maden İhalesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'den Maden İhalesine Tepki

Geniş Video İzle

CHP Sinop İl Başkanı, Boyabat'taki maden ihalesinin Cengiz Holding'e yok pahasına verileceğini savundu.

11.10.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Boyabat'ta 15 Ekim'de yapılacak maden sahası ihalesinin Cengiz Holding'e verilmek istendiğini ileri sürerek, üretilen bakırın piyasa değerinin 100 milyar TL olmasına karşın ihale bedelinin 3,5 milyar TL olduğuna dikkat çekti. Yalçınkaya,, "Devletin ihtiyacı olan bir kısım varsa MTA aracılığıyla yapılması gereken bir işin bir özel holdinge yok pahasına denilebilecek fiyata peşkeş çekilmesinin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop'un Boyabat ilçesinde bakır maden sahası tesisi için 15 Ekim'de yapılacak ihaleye ilişkin açıklama yaptı. Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Boyabat'ın komşu ilçesi Hanönü'nde bir bakır maden sahası var. Boyabat'ta bir rezerv bulunduğu söyleniyor. Buradaki sıkıntı şu; şartnameye bakılacak olursa şartnamede yani bakanlığın kendi resmi sitesinde yayınlanan şartnamede 100 milyar liranın üzerinde bir rezerv alanının bulunduğundan bahsediliyor. Ancak, Cengiz Holding'e verilmek istenen fiyat 3 buçuk milyar lira. Yani arada çok ciddi bir fark var. Bu rant kapısı olduğu açık olan bu konunun gözden geçirilmesi gereken bir durum olduğu aşikar. Eylül ayında ilana çıkıyor. Sadece 20 günlük bir süre bırakılıyor ki, burada halkın tepkisi, vatandaşın tepkisi dernekler ve sivil toplum kuruluşları üzerinden mücadelenin önüne de geçilmeye çalışıyor. Biz buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak kararlıyız. Bu geçtiğimiz salı günü grup toplantısında genel başkanımızın da ifade ettiği gibi, ondan öncesinde Genel Başkan Yardımcımız Deniz Yavuzyılmaz'ın da belgeleriyle ortaya koyduğu gibi tıpkı Elazığ'da 2021- 2022 yıllarında yapılmak istenen şey Sinop'ta, Boyabat'ta bu sefer gerçekleştirilmek isteniyor. Elazığ'da hukuk mücadelesinde yürütme durdurma kararı almayı başarmıştı. Hukuk mücadelemiz halen devam ediyor.

"İş sahası' yaratacağız taktiği kullanılıyor"

Boyabat'ta da ayın 15'ine kadar süremiz oldukça kısıtlı olsa da burada elimizden geleni yapıp sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de beraber hareket edip partili avukatlarımızla da bu işi hızlı bir şekilde hukuki mücadeleyi başlatarak artık örgütlemeye başlayacağız. Şöyle bir yanılgı var. Geçtiğimiz gün Boyabat panayırına katılmak için yönetim kurulu arkadaşlarımızla Boyabat'tayken burada bir iş sahası yaratılacağı, bir istihdam sağlanacağı gibi yine her zaman ki klasik pazarlama taktikleri, parlatma taktikleri uygulanmaya çalışılsa da bu bakır madenlerinin Türkiye'de ki diğer örneklerinde olduğu gibi bölgeye çok fazla, çok büyük bir katkısı olmadığının unutulmaması gerek. Ayrıca, yine Hanönü'ndeki bakır madeniyle alakalı, Gökırmak'a karışan sularla alakalı, kirletilen sularla alakalı durumda düşünüldüğünde hem Boyabatlı'nın hem bölgedeki diğer çevre ilçelerin hem de Sinop genelinin olumsuz etkileneceği aşikar. Bu da ayrı bir konu. Ama her şeyden önce burada devletin ihtiyacı olan bir kısım varsa MTA aracılığıyla yapılması gereken bir işin bir özel holdinge yok pahasına denilebilecek fiyata peşkeş çekilmesinin karşısında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cengiz holding, Politika, Boyabat, Ekonomi, Çevre, Yerel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Maden İhalesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den Maden İhalesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.