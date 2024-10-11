CHP'den Maden İhalesine Tepki

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Boyabat'ta 15 Ekim'de yapılacak maden sahası ihalesinin Cengiz Holding'e verilmek istendiğini ileri sürerek, üretilen bakırın piyasa değerinin 100 milyar TL olmasına karşın ihale bedelinin 3,5 milyar TL olduğuna dikkat çekti. Yalçınkaya,, "Devletin ihtiyacı olan bir kısım varsa MTA aracılığıyla yapılması gereken bir işin bir özel holdinge yok pahasına denilebilecek fiyata peşkeş çekilmesinin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop'un Boyabat ilçesinde bakır maden sahası tesisi için 15 Ekim'de yapılacak ihaleye ilişkin açıklama yaptı. Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Boyabat'ın komşu ilçesi Hanönü'nde bir bakır maden sahası var. Boyabat'ta bir rezerv bulunduğu söyleniyor. Buradaki sıkıntı şu; şartnameye bakılacak olursa şartnamede yani bakanlığın kendi resmi sitesinde yayınlanan şartnamede 100 milyar liranın üzerinde bir rezerv alanının bulunduğundan bahsediliyor. Ancak, Cengiz Holding'e verilmek istenen fiyat 3 buçuk milyar lira. Yani arada çok ciddi bir fark var. Bu rant kapısı olduğu açık olan bu konunun gözden geçirilmesi gereken bir durum olduğu aşikar. Eylül ayında ilana çıkıyor. Sadece 20 günlük bir süre bırakılıyor ki, burada halkın tepkisi, vatandaşın tepkisi dernekler ve sivil toplum kuruluşları üzerinden mücadelenin önüne de geçilmeye çalışıyor. Biz buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak kararlıyız. Bu geçtiğimiz salı günü grup toplantısında genel başkanımızın da ifade ettiği gibi, ondan öncesinde Genel Başkan Yardımcımız Deniz Yavuzyılmaz'ın da belgeleriyle ortaya koyduğu gibi tıpkı Elazığ'da 2021- 2022 yıllarında yapılmak istenen şey Sinop'ta, Boyabat'ta bu sefer gerçekleştirilmek isteniyor. Elazığ'da hukuk mücadelesinde yürütme durdurma kararı almayı başarmıştı. Hukuk mücadelemiz halen devam ediyor.

"İş sahası' yaratacağız taktiği kullanılıyor"

Boyabat'ta da ayın 15'ine kadar süremiz oldukça kısıtlı olsa da burada elimizden geleni yapıp sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de beraber hareket edip partili avukatlarımızla da bu işi hızlı bir şekilde hukuki mücadeleyi başlatarak artık örgütlemeye başlayacağız. Şöyle bir yanılgı var. Geçtiğimiz gün Boyabat panayırına katılmak için yönetim kurulu arkadaşlarımızla Boyabat'tayken burada bir iş sahası yaratılacağı, bir istihdam sağlanacağı gibi yine her zaman ki klasik pazarlama taktikleri, parlatma taktikleri uygulanmaya çalışılsa da bu bakır madenlerinin Türkiye'de ki diğer örneklerinde olduğu gibi bölgeye çok fazla, çok büyük bir katkısı olmadığının unutulmaması gerek. Ayrıca, yine Hanönü'ndeki bakır madeniyle alakalı, Gökırmak'a karışan sularla alakalı, kirletilen sularla alakalı durumda düşünüldüğünde hem Boyabatlı'nın hem bölgedeki diğer çevre ilçelerin hem de Sinop genelinin olumsuz etkileneceği aşikar. Bu da ayrı bir konu. Ama her şeyden önce burada devletin ihtiyacı olan bir kısım varsa MTA aracılığıyla yapılması gereken bir işin bir özel holdinge yok pahasına denilebilecek fiyata peşkeş çekilmesinin karşısında durmaya devam edeceğiz."