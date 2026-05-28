CHP\'den MHP\'ye Bayram Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) Kurban Bayramı dolayısıyla bayram ziyaretinde bulundu.

CHP'den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP'ye Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulundu. CHP heyetini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

Ziyarette Terörsüz Türkiye süreci değerlendirildi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, terörlü bir Türkiye'yi istemediklerini dile getirdi. Kasap, istişarenin önemine vurgu yaparak bu coğrafyadan başka gidecek bir yerleri olmadığını belirtti. Küslüklerin biteceğini, komşuların, siyasi partilerin barışacağını ve Türkiye'yi beraber inşa edeceklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ise her şeyin Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye için yapıldığını ifade ederek düzensiz dünya düzeninin baskın olduğu bir çağda sağduyunun ve ortak aklın baskın gelmesi gerektiğine dikkati çekti. - ANKARA