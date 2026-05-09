CHP'den Yalova'da Esnaf Ziyareti

09.05.2026 19:16
Fahri Özkan, esnafın ekonomik sıkıntılarını dile getirip erken seçim çağrısında bulundu.

(YALOVA) -Haber: Nedim GÜLER

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, partisinin saha çalışmaları kapsamında Yalova'da esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşın ekonomiden dert yandığını, yurttaşın ve esnafın dayancak gücünün kalmadığını belirterek, "Bıçak kemiğe dayandı" dedi. Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

CHP'nin saha çalışmaları kapsamında Yalova'da bulunan CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, il binasında basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Erdem Doğancı ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkan, iki günlük bir saha çalışması yaptıklarını ve ilk gün kentte esnaf odalarını ziyaret ettiklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Erdem Doğancı yaptığı konuşmada vatandaşın partilerine gerçek bir umut bağladığını ifade etti. Gittikleri her yerde halkın en büyük isyanının ekonomiye yönelik olduğunu belirten Doğancı, sağlık, hukuk, eğitim ve gelir dağılımı gibi diğer alanlara da tepkilerin olduğunu vurguladı. Vatandaşın, CHP ile iktidara koşmak istediğini aktaran Doğancı, iktidara geldiklerinde emir veren değil, halkın emrinde çalışacaklarını söyledi.

Esnaf ziyaretlerinde en büyük sıkıntının ekonomi olduğunu gördüklerini kaydeden Fahri Özkan şunları söyledi:

"Ülkenin her yerinde aynı şeyleri duyuyoruz. Herkes rahatsızlığını dile getiriyor. Dün akşam bir partili arkadaşım sordu, 'Vekilim, neyi gördün? İnsanlar ne diyor?' İnanın, görüşlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisine oy vereceklerini gözlerinden görmek mümkün artık. Geçmişte hangi partiye oy verdiklerini ya da hangi siyasi hareketin arkasından gittiklerini bilmiyorum. Ancak dün yaptığımız çalışmalarda vatandaş artık AKP iktidarını göndermeye kararlı bunu gözlemledik. Genel Başkanımızın da söylediği gibi biz erken seçim istiyoruz."

"ESNAFA KREDİ VERİLMEK İSTENMİYOR"

Ülkenin neresine gidersek gidelim, esnaflar ve halk sıkıntılarını dile getiriyor. Dün kooperatif başkanını ziyaret ettik. Esnaf kredi kullanamıyor. SSK borcun varsa gelme, vergi borcun varsa gelme diyorlar. Ticaret erbabı olarak bu eksiklerimiz yoksa, kredi ile ne işimiz olabilir ki? Esnafa kredi verilmek istenmiyor. 3-4 esnafı ziyaret ettik, hepsinde aynı sıkıntı var. Esnaf kredi kullanamıyorlar, can çekişiyorlar. İhtiyacım yoksa ben bankaya gidip kredi çekmek için uğraşmam. Maliyetler çok yüksek; enerji tüketimi, personel giderleri, kiralar yüksek. Sonra diyoruz ki, 'Ya burada lahmacun çok pahalı, buradaki köfte çok pahalı.' Ama adamlar işin içinden çıkamıyor. Kıyma 1.200–1.300 lira olmuş. Artık bıçak kemiğe dayandı. Genel Başkanımızın çağrısı dikkate alınmalı, bir an önce erken seçime gidilmeli."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
