Denizli'de CHP Delegeleri, Olağanüstü Kurultay İçin İmza Vermeye Başladı

01.06.2026 15:50  Güncelleme: 17:26
Denizli'de CHP delegeleri, olağanüstü kurultay talebiyle noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze göndermeye başladı. İl Başkanı Horzum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizli'de delegeler, CHP'nin olağanüstü kurultayı için noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze göndermeye başladı.

CHP'nin Denizli kurultay delegeleri, CHP Genel Merkezi'ne noter aracılığıyla imza gönderiyor. Noterde gerçekleştirilen işlemde, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ve kurultay delegesi Bedri Ataş yer aldı.

Başkan Çavuşoğlu, kararın örgütlerde olduğunu belirterek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük gücü; örgütünün, üyelerinin ve delegelerinin özgür iradesidir. Bu süreçte de söz de karar da örgütümüzün olacaktır. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde yolumuza umutla ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise "İktidarla değil iktidara yürüyen demokratik bir parti olarak hakkımız olan kurultayın bir an önce gerçekleşmesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas sahibinin iktidar yada karar merciileri değil delegeler ve halk olduğunu herkesin görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

