CHP Edirne İl Başkanı Becan, acele kamulaştırmada hangi köylerin etkileneceğini sordu

(EDİRNE) - CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, 5 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın "Trakya Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi" kapsamında ihtiyaç duyacağı taşınmazların acele kamulaştırılmasının önünün açıldığını söyledi.

"Trakya'nın toprağı oldu bittiyle alınamaz" diyen Becan, Edirne'de hangi ilçeler, hangi köyler ve hangi taşınmazlar bu karar kapsamında kamulaştırılacaktır? diye sordu.

Becan, şunları kaydetti:

"Kararın ekindeki harita Trakya'nın geniş bir bölümündeki ruhsat sahalarını göstermektedir. Ancak Trakya halkının önüne hala en temel soruların cevapları konulmuş değildir. İktidara açıkça soruyoruz: Edirne'de hangi ilçeler, hangi köyler ve hangi taşınmazlar bu karar kapsamında kamulaştırılacaktır? Kaç dönüm tarım arazisi etkilenecektir? Kaç çiftçinin toprağı için acele kamulaştırma yoluna gidilecektir? Hangi köylerden boru hatları geçecek, hangi alanlarda yol, enerji nakil hattı, üretim kampı, idari kampüs veya depolama tesisi kurulacaktır? ve en önemlisi: Bu toprakların gerçek sahiplerine ne anlattınız? Tarlasında üretim yapan çiftçiye sordunuz mu? Köylüyü bilgilendirdiniz mi? Yerel yönetimlere, meslek odalarına, ziraat örgütlerine, çevre kuruluşlarına projenin kapsamını bütün açıklığıyla sundunuz mu? Yoksa yine Ankara'da karar verip Trakya'ya yalnızca sonucu mu bildireceksiniz? Bu mesele birkaç parselin kamulaştırılması meselesi değildir. Bu mesele mülkiyet hakkıdır, tarımdır, üretimdir, sudur, çevredir ve Trakya'nın geleceğidir.

"ACELE KAMULAŞTIRMA KARARIYLA ÇIKIYORSUNUZ"

'Acele kamulaştırma' sıradan bir kamulaştırma yöntemi değildir. İstisnai nitelikte bir hukuki mekanizmadır. Böylesine önemli bir yetki kullanılıyorsa iktidarın görevi kamuoyuna yalnızca bir karar numarası ve bir harita göstermek değil; nedenini, kapsamını ve sonuçlarını bütün açıklığıyla ortaya koymaktır. Çünkü o haritadaki çizgilerin içerisinde boş araziler yok. Çiftçinin tapusu var. Buğday var. Ayçiçeği var. Çeltik var. Köylerimiz var. Su kaynaklarımız var. Nesillerdir işlenen topraklarımız var. Trakya, Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim bölgelerinden biridir. Bu nedenle burada atılacak her adım yalnızca bugünün enerji politikasını değil, yarının gıda güvenliğini ve tarımsal üretim kapasitesini de ilgilendirir.

Enerji kaynaklarının araştırılmasına karşı çıkmakla, 'Bu proje nerede yapılacak, hangi toprağı etkileyecek, çevresel ve tarımsal bedeli ne olacak?' diye sormak aynı şey değildir. Biz tam olarak bunları soruyoruz. ve iktidardan genel ifadeler değil, isim isim, köy köy, parsel parsel açıklama bekliyoruz."