CHP Erzincan örgütünde toplu istifalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Erzincan örgütünde toplu istifalar

CHP Erzincan örgütünde toplu istifalar
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Erzincan İl Başkanı Cevdet Ersoy ve beraberindeki çok sayıda parti yöneticisi, belediye başkanı ve meclis üyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. İstifa edenler, parti içi demokrasiye zarar verildiğini savundu.

(ERZİNCAN) - CHP Erzincan İl Başkanı Cevdet Ersoy'un da arasında bulunduğu çok sayıda parti yöneticisi, belediye meclisi üyeleri ve iki belediye başkanı CHP'den istifa etti. Bu kişilerin YENİ Parti çatısı altında siyasi çalışmalarına devam edecekleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, CHP Erzincan İl Başkanı Cevdet Ersoy, Merkez İlçe Başkanı Ali Aras, Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay, Mollaköy Belediye Başkanı Cihangir Kaya, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile diğer bazı il ve ilçe teşkilatı yöneticileri CHP'den istifa etti. İstifa edenlerin YENİ Parti'ye geçecekleri bildirildi.

Belediye Meclis Üyeleri Dilan Deniz Han ve Birsel Gürbüz, İl Genel Meclis Üyesi Kemal Çelik ve İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karip'in istifa etmeyerek CHP'de kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

"İRADEYE DÜŞEN İPOTEĞİ KIRMAYA GELİYORUZ"

CHP Erzincan İl Başkanı Cevdet Ersoy, konuya ilişkin açıklamasında, CHP'deki sürecin parti içi demokrasiye zarar verdiğini savunarak, "CHP'nin tarihsel mirasına, üyelerinin iradesine ve değişim talebine yönelik hukuki ve siyasi vesayet müdahalesi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Ersoy, parti içindeki tasfiye sürecinin iktidarın söylemleriyle örtüştüğünü öne sürerek, "Atatürk'ün emaneti olan baba ocağı sadece binalardan ibaret değildir. Baba ocağı halkın umududur, değişim iradesidir" dedi.

"BU BİR KOPUŞ DEĞİL"

Yeni Parti'nin kuruluş gerekçesine de değinen Ersoy, hareketin bir ayrılık değil, "milletin iradesini yeniden ayağa kaldırma hamlesi" olduğunu belirtti. Açıklamada, Özgür Özel liderliğinde başlatılan yeni siyasi hareketin, "yargı eliyle dizayn edilmiş muhalefeti reddettiği, seçilmiş il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarının iradesini savunduğu ve halkın vicdanını esas aldığı" savunuldu.

Ersoy, "Gücümüzü mahkeme koridorlarından değil, meydanlardan, fabrikalardan, tarlalardan ve üniversitelerden alıyoruz. Değişim durmayacak, halkın iradesi engellenemeyecek" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Erzincan, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Erzincan örgütünde toplu istifalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

15:55
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
15:43
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye’de Çiçeklerle karşılandılar
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye'de! Çiçeklerle karşılandılar
15:38
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
15:16
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15:07
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 16:30:21. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Erzincan örgütünde toplu istifalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.