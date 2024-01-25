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CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı

CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenaze namazı kılındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye katıldı.

CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen\'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı
25.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:58
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CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı. Namaza, Altan Öymen, Öymen'in kızı Aslı Öymen, Öymen ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasi katıldı.

"Melek olmuş bütün annelere Allah'tan rahmet diliyorum"

Taziyeleri kabul eden Aysel Öymen'in kızı Aslı Öymen, "Anne kaybı çok çok zor bir şey. Söylemekle, okumakla, duymakla anlaşılacak bir şey değil. Melek olmuş bütün annelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün çocuklara da sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Camiye önce Kılıçdaroğlu, ardından Özgür Özel geldi

Cenazeye katılanlardan biri de CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu Öymen ailesinin yanına giderek taziyelerini ilettikten sonra cenazenin yanına giderek saftaki yerini aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise camiye namazın kılınmasına kısa bir süre kala geldi. Aileye taziyelerini iletip safa geçen Özel ve İmamoğlu burada Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Ekrem İmamoğlu'nun bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek kendisiyle sohbet ettiği görüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından Aysel Öymen'in naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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