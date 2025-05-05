CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Özgür Özel'e Yönelik Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Özgür Özel'e Yönelik Saldırıyı Kınadı

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı kınayarak, saldırının Cumhuriyet'in temel değerlerine ve milletin iradesine yönelik olduğunu ifade etti. Saldırının arkasında uzun süredir süregelen bir siyasi anlayışın olduğuna dikkat çekti.

05.05.2025 17:33  Güncelleme: 18:27
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(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı; doğrudan doğruya milletin iradesine, halkın umuduna, Cumhuriyet'in temel değerlerine, partimizin yüz yılı aşkın süredir verdiği onurlu mücadelesine ve Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyla ilgili CHP Eskişehir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ve partililer ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP'nin korkmadan çalışmalarına devam edeceğini, sinmeyeceğini ve geri adım atmayacağını söyledi.

Saldırı ile cenaze dayanışmasının kirletildiğini söyleyen Yalaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, ömrünü barış ve kardeşliğe adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurladık. Kendisine rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yıllara dayanan hukukunun olduğu bu kıymetli isim için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş, bu acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu alçak saldırı, münferit bir saldırı değildir. Siyasi bir amaca hizmet etmektedir" diye konuştu.

Siyasetçilerin kullandığı öfke diline dikkat çeken ve saldırının öfke dilinin sonucu olduğunu belirten Yalaz, şöyle devam etti:

"Bu saldırı, doğrudan doğruya milletin iradesine, halkın umuduna, Cumhuriyet'in temel değerlerine, partimizin yüz yılı aşkın süredir verdiği onurlu mücadelesine ve Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır! Bu saldırının hedefi, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Ama aynı zamanda, bu saldırı, ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, ekranlar ve kürsülerden nefret diliyle insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar, bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta 'ya bendensin ya düşmansın' diyen bir dilin, toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak, bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Özgür Özel, Eskişehir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Özgür Özel'e Yönelik Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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