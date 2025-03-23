CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz: "31 Mart Tarihinde Halk Kimi İstemediğini Net Olarak Ortaya Koymuştur. Bugün İse Kimi İstediğini Haykırmaktadır" - Son Dakika
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CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz: "31 Mart Tarihinde Halk Kimi İstemediğini Net Olarak Ortaya Koymuştur. Bugün İse Kimi İstediğini Haykırmaktadır"

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime ilişkin, "31 Mart tarihinde halk kimi istemediğini net olarak ortaya koymuştur. Bugün ise kimi istediğini haykırmaktadır" dedi. Yalaz, bugün tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduklarını göstermek üzere bütün hemşehrilerini iftarın ardından Ulus Anıtı’na davet etti.

23.03.2025 17:41  Güncelleme: 17:50
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(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime ilişkin, "31 Mart tarihinde halk kimi istemediğini net olarak ortaya koymuştur. Bugün ise kimi istediğini haykırmaktadır" dedi. Yalaz, bugün tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduklarını göstermek üzere bütün hemşehrilerini iftarın ardından Ulus Anıtı'na davet etti.

Yalaz, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçimde oyunu Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "tarihe geçecek demokrasi devriminin yanında gün içinde üzücü haberler aldıklarını" söyledi.

"İmamoğlu'nu tutuklayarak yıldıracaklarını, susturacaklarını, engelleyeceklerini düşünüyorlar." diyen Yalaz, buna en güzel cevabı halkın verdiğini belirtti.

Yalaz, "Ama bizim ön gördüğümüzün çok üzerinde bir katılımla bugün Eskişehirliler sandıklara koştular. Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlarımız sandıklara koştular." dedi.

"Bugün şu anda bile sandıklar patlamış durumda"

Türkiye'nin bugün genel seçim havası yaşadığını söyleyen Yalaz, şöyle konuştu:

"Bu, halkın tek adama, baskıya, zulme, açlığa, sefalete verdiği en güzel yanıttır. Oy pusulalarını sandıklara yetiştirmekte zorlanıyoruz. Fotokopi makineleri ile basıp, mühürleyip yetiştirmekte zorlanıyoruz. Biz talep ettik, halkımız azmetti ve bugün şu anda bile sandıklar patlamış durumda. Arkamda görüyorsunuz, upuzun kuyruklar vaz. Bize şu an itibariyle en çok telefon, 'Birkaç sandık daha kurun, çok fazla kuyruk var. Burada çok fazla bekliyoruz' diye geliyor. Bu demokrasi şöleni karşısında tek adam inanıyoruz ki alması gereken mesajı alacaktır.

"Ekrem Başkan tek adam ondan korktuğu için tutuklanmıştır"

Ekrem Başkan'ın tutuklanmasını kamuoyunun iyi bir şekilde anladığını hepimiz görüyoruz. Aslında ne yapılmak istendiğini hepimiz biliyoruz. Ekrem Başkan herhangi bir suçu olduğu için yargılanmamaktadır. Ekrem Başkan emeklinin, emekçinin, geleceğe umutla bakamayan gençlerin umudu olduğu için tutuklanmıştır. Ekrem Başkan tek adam ondan korktuğu için tutuklanmıştır. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazan bir halkız ve yiğit olanı, mert olanı severiz. Biz korkak olanı, rakibini savaşmadan ekarte etmek isteyeni sevmeyiz, taktir etmeyiz.

"İftar saatinden sonra Ulus Anıtına bekliyoruz"

Bu itibarla tarihe not düşmesi açısında şunu da açıkça ifade etmek istiyorum; Recep Tayyip Erdoğan bugün itibariyle toplumdaki karşılığını tamamen kaybetmiştir. 31 Mart tarihinde halk kimi istemediğini net olarak ortaya koymuştur. Bugün ise kimi istediğini haykırmaktadır. Milyonlar haykırmaktadır. Ekrem Başkan'ın sonuna kadar yanındayız. Sonuna kadar direneceğiz.

Bugün bu hukuksuzluğa hem karşı durmak hem Ekrem Başkan'ın yanında olduğumuzu haykırmak hem de bu demokrasi şölenini hep birlikte demokratik bir biçimde kutlamak için tüm partililerimizi, tüm Eskişehirlileri oy kullanma işlemi bittikten sonra ve oruç tutan vatandaşlarımız da oruçlarını açtıktan sonra, iftar saatinden sonra Ulus Anıtı'nın olduğu meydana bekliyoruz. Unutmayın ki tarih inandıkları uğruna mücadele edenlerin kazandığını yazmıştır. Yine öyle yazacaktır. Biz de inananlarız. Biz de inandığımız uğruna bu ülkenin geleceği için gözümüzü budaktan esirgemeden mücadele edenleriz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Eskişehir, Yerel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz: '31 Mart Tarihinde Halk Kimi İstemediğini Net Olarak Ortaya Koymuştur. Bugün İse Kimi İstediğini Haykırmaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz: "31 Mart Tarihinde Halk Kimi İstemediğini Net Olarak Ortaya Koymuştur. Bugün İse Kimi İstediğini Haykırmaktadır" - Son Dakika
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