CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Kentte tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi alan Bağcıoğlu, Başkan Günel'e seçim çalışmalarında başarılar diledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, danışmanlarıyla birlikte bir dizi temasta bulunmak için geldiği Aydın'da, Başkan Günel'i de ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Başkan Günel, Bağcıoğlu'na bugüne kadar kent genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımları, yaşama geçirilen projeler ve seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Kuşadası'na gösterdiği yakın ilgiden dolayı Bağcıoğlu'na teşekkür eden Günel, "Öncelikle Sayın Genel Başkan Yardımcımız'ın Kuşadası'nı ziyaret etmesi bize büyük mutluluk verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Görevde olduğumuz 5 yılda tüm kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak kentimize çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bir sonraki görev sürecimizde de Kuşadası'nda hizmet çağı devam edecek" dedi.
Bağcıoğlu ise "Kuşadası'nda hayata geçirilen projeleri çok beğendim. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda 5 yıldır başarıyla çalışan bir belediye başkanımız var. Bu nedenle kendisini tebrik ediyor, yaptıkları hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. Belediye Başkanı'mız Ömer Günel'in bu süreçten yine başarıyla çıkacağına olan inancımız tam" diye konuştu.
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