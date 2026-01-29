CHP heyeti, 6 Şubat anmaları öncesinde Adıyaman'da incelemeler yaptı - Son Dakika
CHP heyeti, 6 Şubat anmaları öncesinde Adıyaman'da incelemeler yaptı

29.01.2026 17:06  Güncelleme: 17:08
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez heyeti, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü anmaları öncesinde Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu. Heyet, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile görüşerek, depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez heyeti, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü anmaları öncesinde Adıyaman'da bir dizi ziyaret ve temasta bulundu.

Heyette Ekonomi Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer yer aldı. CHP Genel Merkez heyeti, program kapsamında önce Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret, Adıyaman Belediyesi'nin son 20 ayda gerçekleştirdiği çalışmaların aktarıldığı slayt gösterimiyle başladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, devam eden ve planlanan projelere ilişkin kısa bir sunum yaparak CHP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

6 Şubat depremlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde CHP'li belediyelerin Adıyaman'a gösterdiği dayanışma ve desteklere teşekkür eden Başkan Tutdere, "Depremden bu yana tüm ekibimizle birlikte çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yıkılan kenti yeniden inşa süreci kararlılıkla devam ediyor. Kendi hizmet binamız depremde hasar aldığı için birimlerimiz şu an kentin farklı noktalarında, konteynerlerde hizmet veriyor. Kısa süre içerisinde kendi binamıza geçmeyi hedefliyoruz. Adıyaman'da hummalı bir çalışma var. Şehir yeniden ayağa kalkıyor, halkımızın umutları diri. Biz de bu umutları büyütmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bu süreçte başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, büyükşehir belediyelerimizin ve tüm CHP'li kurumların güçlü dayanışmasını yanımızda hissediyoruz. Halkımızla ve kurumlarımızla birlikte yaşamı yeniden inşa ediyoruz. Anma programları kapsamında Genel Başkanımız Özgür Özel, çok sayıda milletvekili ve belediye başkanımızla birlikte 4 Şubat akşamı Adıyaman'a gelecek. 6 Şubat günü saat 10.00'a kadar kentimizde olacak. Bu zor günlerde Adıyaman halkının yanında olmak üzere programını özellikle kentimize ayarlayan Genel Başkanımıza ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret kapsamında Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuklarına 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın simgelerinden biri haline gelen ve depremin yaşandığı anı temsil eden Saat Kulesi maketi ve depremin ardından filizlenen yeniden yaşam umudunu ve toplumsal dayanışmayı simgeleyen 'umut çiçeği' takdim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman

