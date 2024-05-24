CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma Bakanı\'nın Almanya\'ya özel uçakla gitmesini eleştirdi

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- CHP Grup Başkan vekili Ali Mahir Başarır, uygulamaya konulan kamuda tasarruf tedbirlerini hatırlatarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Almanya'ya özel uçakla gitmesini eleştirdi. Başarır, "Almanya'ya yeşil ulaştırma ile ilgili gittin. Yani temiz bir çevre için. Oysa yeşil ulaştırma daha az uçak, özel uçak anlamında değil mi sayın ulaştırma bakanı? Bir kez daha soruyorum; o uçak o uçağın parasını bakanlık mı verdi yoksa sürekli ihale verdiğiniz şirket ücret mi almadı? Bunu kamuoyu bilmek zorunda" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Artvin'in Hopa ilçesined açıklamalarda bulundu. Başarır, şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanı'na bir kez de Artvin Hopa'dan sesleniyorum; Almanya'ya yeşil ulaştırma ile ilgili gittin yani temiz bir çevre için. Oysa yeşil ulaştırma daha az uçak, özel uçak anlamında değil mi sayın Ulaştırma Bakanı? Bir kez daha soruyorum. O uçak o uçağın parasını bakanlık mı verdi yoksa sürekli ihale verdiğiniz şirket ücret mi almadı? Bunu kamuoyu bilmek zorunda. Hem tasarruf tedbirleri diyeceksin hem de yeşil ulaşım diyeceksin hem de özel uçakla Almanya'ya gideceksin. Bak ben sana nereden soruyorum; Türkiye'nin en yeşil en güzel coğrafyasından Artvin Hopa'dan soruyorum, cevapla."