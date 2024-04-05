CHP, Hatay'da oyların tekrar sayılmasını istiyor
HATAY - Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi ikinci sırada tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), matematiksel ve tutanak hatalarının düzenlenmesiyle oy farkının 2 bin 735'e gerilediğini belirterek, oyların tekrar sayılmasını istedi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi ikinci sırada tamamladı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 3 bin 890 oy farkla geride tamamlayan CHP, geçtiğimiz salı günü İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, milletvekilleri ve partililerin katılımıyla birlikte İl Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yaptı. CHP'li yetkililer, matematiksel ve tutanak hatalarında yapılan düzenlemelerle oy farkının 2 bin 735'e gerilediğini belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 10 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı olarak süreci takip ettiklerini belirterek, "Sayın genel başkanımızın talimatıyla iki genel başkan yardımcısı olarak burada görevlendirildik. Biz buraya 10 milletvekili arkadaşımızla geldik. 4 gündür buradayız, hukuki süreçleri takip ediyoruz. Siyasal süreçleri takip ediyoruz. Hatay halkının bir oyunun zayi olmaması için mücadele ediyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise, matematiksel hesapların düzenlenmesiyle birlikte farkın 2 bin 735'e gerilediğini belirterek, "Baştan beri hukuki süreç yürütülüyor, itirazlarımızı yapıyoruz. İlk başta maddi hataların düzeltilmesiyle birlikte seçim gecesinde 3 bin 890 olan fark 2 bin 735'e kadar gerilemiş durumda. Bu sadece maddi hataların düzeltilmesiyle. Bu maddi hatalar nelerdir örneğin; tutanaklarda bir hata yapılıyorsa, matematik hesaplamada şüphe varsa, aynı şekilde partimize yazılması gereken oyun başka partilere yazılması, bizim partimize ve adayımız Lütfü Savaş'a yönelik kullanılan oyların sıfır olarak yazılması. Bunların düzeltilmesiyle birlikte hala devam eden bu süreçte 2 bin 735'e kadar fark gerilemiş durumda" dedi.
"Hatay'da geçersiz oy sayımız 38 bin 900, aradaki fark 2 bin 735, yani aradaki fark 13 kattan fazla"
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde oyların tekrar sayılması kararını örnek gösteren Gökçen, Hatay'da da geçersiz oy sayısının aradaki farktan 10 kat fazla olmasından dolayı sayımın yenilenmesi gerektiğini belirterek, "İstanbul Gaziosmanpaşa'da oylar seçim kurulu kararıyla yeniden sayılıyor. Gaziosmanpaşa'da seçim kurulu diyor ki; 'Oylar arasında bir fark var ve bir yandan da geçersiz oylar var.' Geçersiz oyların sayısı ve gerekçeleri yazılmayan geçersiz oylar dolayısıyla 298 sayılı Seçim Kanunu'nda gösterildiği gibi geçersiz oyların gerekçesinin yazılması gerekiyor. Bu gerekçeler yazılmamış ve Gaziosmanpaşa'da seçim kurulu diyor ki; 'Aradaki fark ve gerekçesi yazılmayan geçersiz oyların sayısı neredeyse 10 kat ve o yüzden oyların sayılmasına karar veriyorum' diyor. Bu durum seçim sonuçlarını etkiler diyor. Bizim Hatay'da geçersiz oy sayımız 38 bin 900, aradaki fark 2 bin 735, yani aradaki fark 13 kattan fazla. Gaziosmanpaşa'da bu oyları sayıyorsunuz, Hatay'da oyları saymıyorsunuz. 38 binden fazla geçersiz oy var, 2 bin 735 civarında fark var. Bu kadar az farkla işleri aceleye getirmeye kalkmayın. Hakimlere baskı uygulamayı sonlandırın, hakimlere de sözümüz kanunsuz emir suçtur, hatırlatıyoruz. Süreci devam ettiriyoruz. İl Seçim Kuruluna tekrar itirazlarımız var, YSK'ya itirazlarımız olacak. Burada demokrasiye sahip çıkmaya herkesi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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