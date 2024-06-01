CHP, Hayvan Hakları Kanunu Tasarısını Protesto Etti - Son Dakika
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CHP, Hayvan Hakları Kanunu Tasarısını Protesto Etti

CHP, Hayvan Hakları Kanunu Tasarısını Protesto Etti

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, hayvan hakları konusunda yeni bir manifesto oluşturacaklarını ve hayvan barınaklarını gezip rapor oluşturacaklarını belirtti. CHP İlkadım ilçe örgütü ise Hayvan Hakları Kanunu tasarısını protesto etti. Tasarıda, bir ay içinde sahiplenilmeyen hayvanların 'uyutulma' adı altında öldürülmesi öngörülüyor. CHP, bu tasarının meclis tarafından kabul edilmesi halinde meclisin hayvan katline 'evet' demiş bir meclis olarak anılacağını ifade etti.

01.06.2024 15:52
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Biz yerelde 31 Mart'ta iktidar olan CHP bunun üzerine, başka şeylerde kurarak yeni bir manifesto oluşturmak üzereyiz. Bu manifesto bütün toplama merkezlerinde barınaklara hayvan barınaklarını gezip rapor oluşturup, Genel Merkezimiz tarafından hayvan canlılığının türlerin devamına dönük hayvan canlılığının sürdürülebilmesi için bir sonuç oluşturacağız" dedi.

CHP İlkadım ilçe örgütü, İlkadım ilçesinde Hayvan Hakları Kanun tasarısını protesto etti. CHP İlkadım İlçe Örgütü Başkan Yardımcısı Aylin Özdemir, şunları söyledi:

"Uzunca bir süredir kamuoyu tarafından da bilindiği üzere, sokaklarda ve her halükarda onlara da ait olan doğada yasayan patili dostlarımız hakkında tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmaların odak noktası ise hemen her zaman bu canların yasam haklarının ellerinden alınmaları gerektiği olmuştur. Memleketimizde iktidarı elinde bulunduranlar, her sorunu kaba kuvvetle halletmeye o kadar alışmış durumdalar ki, konuya başka türlü bir çözüm önerisi getirmeyi akıllarından dahi geçirememektedirler. Bugün burada toplanma amacımız, sokakta yasayan hayvanların 'uyutulma' adı altında katledilme fermanını çıkaracaklara; patili dostlarımızın hiçbir şekilde yalnız olmadıklarını hatırlatmak, partili ya da partisiz ancak bizim gibi vicdanı hür tüm insanların hayvanların da bir yaşam hakları olduğu bilinciyle bu tarz yasal düzenlemelerin sonuna kadar karsısında olacağını göstermektir. Bu kapsamda şimdi söyleyeceklerimizin kamuoyunca önemle dikkate alınması ve serbestçe tartışılması gerekmektedir. Asıl suçlular cezalandırılmıyor 'ölüm' çözüm değildir. Yetkililer, yasadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmişler midir?

"Meclis kabul ederse hayvan katline 'evet' demiş olur"

Halkı adına devlet yetkilerini kullanan bakan ve mülki idare amirleri basta olmak üzere diğer ilgili kişiler üstlerine düsen denetim görevini neden yapmamıştır? Gelinen noktada söz konusu kişilerin görevlerini yapmamaları sorunun büyümesine neden olmuş mudur? Eğer sorun bu kişiler nedeniyle artmış ise asıl suçlular cezalandırılmazken neden masum canlara kıyılmak istenmektedir? Asıl suçlu yasasında açıkça sayılmasına rağmen görevlerini yapmayanlar mı yoksa düşünme yetisi dahi olmayan, tek derdi tekmelenmeden karınlarını doyurup ısınacak bir yer bulmak olan masum hayvanlar mıdır? Çıkartılması düşünülen yasa tasarısında bir ay içerisinde sahiplenilmeyen hayvanların 'uyutulma' adı altında öldürülmeleri öngörülmektedir. Bir canlının başka bir canlı tarafından öldürülmesi cinayettir. İçerisinde bulunduğumuz durumda belki de binlerce hayvanın öleceği söz konusu olduğundan buna soykırım veya katliam kelimelerini kullanmayı daha doğru buluyoruz. Bu tasarının meclis tarafından kabul edilerek yasalaşması halinde ise bu meclis hayvan katline 'evet' demiş bir meclis olarak anılacaktır."

"Barınakları gezerek rapor oluşturacağız"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise şunları söyledi:

"Parlamento adına bir iki cümle etmek isterim. 27. dönemde parlamentoda bütün grubu bulunan partiler, bir araya gelerek komisyon oluşturup bu komisyon 2019'un Ekim ayında bir rapor hazırladı ve 2020'de bu rapor okundu. 2020'nin Ocak ayında bütün partilerin üzerinde uzlaşarak, oluşturduğu komisyonda hiçbir itiraza ya da tam bir konsensüs haliyle, ortaya çıkan haliyle bütün canlılar, uyutulmadan bu gibi toplama merkezlerinde kısırlaştırılarak belli fonlar oluşturarak, canlılıklarının devamı ama toplum için, zararlı hale gelmeyecek önlemler, çözümler üreterek bir sonuca ulaşıldı. Biz yerelde 31 Mart'ta iktidar olan CHP bunun üzerine, başka şeylerde kurarak yeni bir manifesto oluşturmak üzereyiz. Bu manifesto bütün toplama merkezlerinde barınaklara hayvan barınaklarını gezip rapor oluşturup, Genel Merkezimiz tarafından hayvan canlılığının türlerin devamına dönük hayvan canlılığının sürdürülebilmesi için, bir sonuç oluşturacağız. Bütün toplum katmanlarının buna destek vermesini temenni ediyor, bu uğurda fedakarca çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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