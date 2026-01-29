CHP Heyeti Adıyaman'da Temaslarda Bulundu

(ADIYAMAN) - CHP heyeti, Genel Başkan Özgür Özel'in 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla gelecek hafta ziyaret edeceği kentlerden Adıyaman'da temaslarda bulundu. Heyet, yeniden inşa çalışmaları, esnafın talepleri, eğitim ve istihdam sorunlarının ele alındığı program kapsamında CHP Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer'den oluşan heyet, partinin Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, burada yaptığı konuşmada, Adıyaman'da yeniden inşa sürecinin sürdüğünü vurguladı. Tutdere, "Adıyaman'da hummalı bir çalışma var, iyiye giden çalışmalarımız mevcut. Ekibimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz; halkımız ve kurumlarımızla birlikte güçlü bir dayanışma ile şehrimizi yeniden inşa ediyoruz" dedi.

Torun: "Eksikleri yerinde inceleyeceğiz"

Ziyaret kapsamında konuşan Seyit Torun ise deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Belediyelerimizin imkanlarını bölgeye taşımaya ve yaraları sarmaya çalıştık. İktidar da belli ölçüde üzerine düşeni yaptı ancak çalışmalar hala devam ediyor. Bugüne kadar neler yapıldı, eksikler neler, bunları yerinde inceleyeceğiz. Genel Başkanımız 4 Şubat akşamı Adıyaman'a gelecek, 6 Şubat günü saat 10.00'a kadar kentte olacak" diye konuştu.

CHP heyeti, Adıyaman Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Hüseyin Göçer ile bir araya geldi. Görüşmede köylerdeki eksiklikler ve yerel talepler ele alındı. Heyet, ardından Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay ile görüşerek esnafın yaşadığı sorunları konuştu. Duranay, kalıcı çarşıların ticaretin yeniden canlanması açısından önemine dikkati çekerken, KOSGEB kredilerinin geri ödemelerinin esnafı zorladığını belirtti ve ödemelerin faizsiz ertelenmesi ve kredi limitlerinin artırılması talebini dile getirdi.

CHP heyeti, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) de ziyaret etti. OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, deprem öncesi 16 bin olan çalışan sayısının 13–14 bin seviyelerine gerilediğini aktarırken, CHP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun da kapasite artışıyla birlikte istihdamın yeniden yükselmesinin hedeflendiğini belirtti.

CHP Genel Merkez heyetinin ziyaret programının Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İndere bölgesinde yapılacak incelemelerle süreceği, deprem anmaları öncesinde kentteki temaslardan elde edilen değerlendirmelerin genel merkeze iletileceği bildirildi.

CHP heyetine partinin Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan da eşlik etti.