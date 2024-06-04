CHP Heyeti Hakkari'ye Geldi - Son Dakika
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CHP Heyeti Hakkari'ye Geldi

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CHP heyeti, Hakkari'de görevden alınan DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyım atanmasına tepki göstermek ve inceleme yapmak için kente geldi.

04.06.2024 16:04  Güncelleme: 16:10
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(HAKKARİ)- CHP heyeti, DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanan Hakkari'de incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Heyet, valilik ve savcılığa ziyaretlerde bulunacak.

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, bugün DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasına tepki göstermek ve inceleme yapmak için Hakkari'ye geldi. Heyette, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bursa Milletvekili Kayıhanh Pala yer alıyor.

CHP Heyeti Hakkari\'ye Geldi
Kaynak: ANKA

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