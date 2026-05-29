CHP Hopa İlçe Başkanlığı'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi

(ARTVİN) -Haber: Uğur İSTANBULLU

CHP Hopa İlçe Başkanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programın ardından açıklamada bulunan CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, "Bizler, üyelerin ve delegelerin oylarıyla seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız" dedi.

CHP Hopa İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla parti binasında bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, İl Genel Meclis üyeleri Hakan Makar ve Galip Atay ile partililer ve yurttaşlar katıldı.

Programın ardından konuşan CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, şunları söyledi:

"Tüm yol arkadaşlarımın, Hopalıların ve tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir kuşatma, bir baskı ve mutlak butlan süreciyle karşı karşıyadır. Bizler dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin ve delegelerinin helal oylarıyla seçilmiş Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız. 15,5 milyon oy ve 25 milyon imzayla Cumhurbaşkanı adayı olan, şu an Silivri Cezaevi'nde bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da yanındayız. Tutuklu belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın ve tüm yol arkadaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Bu nedenle diyoruz ki; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."