CHP Iğdır\'da toplu istifa

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – CHP Genel Merkezi tarafından Iğdır İl Başkanlığı görevinden alınan Nizamettin Ada'nın da arasında bulunduğu bazı partililer CHP'den istifa ettiklerini ve YENİ Parti saflarına katılma kararı aldıklarını açıkladı.

CHP Iğdır il ve ilçe yöneticileri, Belediye Meydanı'nda düzenledikleri basın açıklamasıyla parti üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Ortak açıklamayı okuyan eski CHP Iğdır Merkez İlçe Başkanı Ferhat Karaca, CHP'de üstlendikleri görevlerden ve parti üyeliklerinden istifa ettiklerini belirterek, "Yıllardır CHP'ye gönül vermiş, örgütün farklı kademelerinde emek harcamış üyelerimiz ve yol arkadaşlarımızla birlikte siyasi mücadelemizi bundan böyle YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğiz. Bu kararımız Cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti, sosyal adalet ve halk egemenliği ilkelerine bağlılığımızın gereğidir" ifadelerini kullandı.

Duygu Kılıçtek ise "Kadın Kolları Başkanı olarak yönetimimle birlikte ben de istifa ederek YENİ Parti'ye geçtik. Her şeyin çok daha güzel olacağı inancıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

CHP İl Başkanlığı görevinden alınan Nizamettin Ada da, "CHP partisi içerisinde benim duruşumu hepiniz biliyorsunuz. İradenin farklı bir şekilde tecelli etmesi, bizlerin görevden alınmaları... Biz zaten buna karşıydık ve başından beri de çizgimizi hiç bozmadık. Bundan sonra Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in kurmuş olduğu YENİ Parti'de mücadelemizi tüm kararlılıkla, tutarlılıkla devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.