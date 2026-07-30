MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu - Son Dakika
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MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu

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Kilyos'taki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Kaşıkçı'nın elinin başucundaki ilaçlara uzanmış halde bulunması dikkat çekti.

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Kaşıkçı'nın son anlarına dair ortaya çıkan detaylar yürek burktu.

MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu

KİLYOS'TAKİ EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Kilyos'un Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şef Eren Kaşıkçı'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine hızla harekete geçen jandarma ve sağlık ekipleri Kaşıkçı'nın evine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin evde yaptığı ilk kontrollerde, ünlü şefin hayatını kaybettiği belirlendi.

MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu

SON ANLARINA DAİR KAHREDEN DETAY

Öte yandan gazeteci Doğan Can Cesur, Emrullah Erdinç'in YouTube programına katılarak olaya ilişkin çarpıcı detayları paylaştı. Cesur'un aktardığına göre, evde yapılan ilk incelemelerde karşılaşılan manzara olayın vahametini gözler önüne serdi.

MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu

İLAÇLARA UZANMAYA ÇALIŞMIŞ

Doğan olay yerindeki dikkat çeken detayları şu şekilde aktardı:

"Evde yapılan ilk incelemelerde en çok dikkat çeken ve yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin, hemen başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı."

MasterChef, Magazin, Türkiye, Kilyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    ee padişah tahtıma oturayımda öyle canımı al demiş oturamadan yığılmış vakti geldimi ne bir saniye öte ne bir saniye geri 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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