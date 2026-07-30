Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun sağlık kontrolüne götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. "Behzat Ç." karakteriyle tanınan Beşikçioğlu'nun üzerinde Gençlerbirliği eşofmanı bulunması ve rahat tavırları dikkat çekti.

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık, belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmada Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS kayıtlarının incelendiği belirtilirken, elde edilen deliller doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek'in yanı sıra çok sayıda belediye yöneticisi, belediye personeli ve belediyeyle iş yaptığı değerlendirilen firma yetkilileri hakkında da işlem yapıldı.

Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri sürerken, ele geçirilen belge ve dijital materyaller incelemeye alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu, emniyetteki işlemler öncesinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Bu sırada çekilen görüntüler kamuoyuna yansıdı.

İLK GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

"Behzat Ç." karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Beşikçioğlu'nun sağlık kontrolü için hastaneye giriş yaptığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde üzerinde Gençlerbirliği eşofmanı bulunan Beşikçioğlu'nun sakin ve rahat tavırlarla binaya girmesi dikkat çekti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini bildirirken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.