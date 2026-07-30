Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası - Son Dakika
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Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

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Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını ve parti siyasetinden çekildiğini açıklayan Ahmet Davutoğlu'nun yeni rotası ortaya çıktı. Siyaseti bırakmadan önce kendisine gelen parti tekliflerini "Bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında olmam" diyerek geri çeviren Davutoğlu'nun, bundan böyle eski Başbakan sıfatıyla yurt dışında uluslararası çalışmalar yürüteceği öğrenildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldık" açıklaması Türk siyasetinde deprem etkisi yarattı. Partiyi lağvederek aktif siyasetten çekilen eski Başbakan Davutoğlu'nun bundan sonra izleyeceği yol haritası ve karar sürecine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

DİĞER PARTİLERDEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin edindiği bilgiye göre; gündeme bomba gibi düşen karar öncesinde Ahmet Davutoğlu'na farklı siyasi partilerden teklifler geldiği öğrenildi. Ancak deneyimli siyasetçinin, kendisine sunulan iş birliği ve katılım tekliflerini geri çevirdiği belirtildi.

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN KARŞISINDA OLMAM"

Davutoğlu'nun bu teklifleri reddederken "Bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında olmam" ifadelerini kullandığı ve kararını netleştirdiği aktarıldı.

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerine son vererek parti siyasetini noktalandıran Davutoğlu'nun bundan sonraki süreçte izleyeceği rota da belli oldu.

  • Aktif iç siyasetin dışında kalacak.
  • Eski Başbakan sıfatı ve diplomatik tecrübesiyle yurt dışında uluslararası alanlarda çalışmalar yürütecek.

Siyasi kulislerde, Davutoğlu'nun uluslararası diploması, akademisyenlik ve küresel strateji merkezleri odaklı faaliyetlere ağırlık vereceği konuşuluyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN YOL HARİTASI NETLEŞTİ

Öte yandan Davutoğlu'nun açıklamasının ardından Gelecek Partisi'nin TBMM'deki milletvekillerinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, yaptığı açıklamada partinin Meclis'teki dört milletvekilinin Yeni Yol Grubu çatısı altında çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Vekillerin İYİ Parti veya Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddeden Özdağ, milletvekillerinin herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını ve görevlerine bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini söyledi.

YENİ YOL GRUBU'NDA GÖREV YAPMAYI SÜRDÜRECEKLER

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu, TBMM'deki faaliyetlerine devam ederken, Gelecek Partisi kontenjanından grupta yer alan dört milletvekilinin de bu yapı içerisinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Bağımsız milletvekili statüsünde görev yapacak isimler şöyle:

- Sema Silkin Ün (Denizli)

- Selçuk Özdağ (Muğla)

- Kani Torun (Bursa)

- Mustafa Bilici (İzmir)

Gelecek Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erdi KATA Erdi KATA:
    bundan bir cacık bile olmaz, olsada acı olur 13 1 Yanıtla
  • Resul Bey Resul Bey:
    bundan önce neden ona ihanet ettin et hocaa! 4 5 Yanıtla
  • Y T Y T:
    soğan cücüğü yetiştirsin 5 0 Yanıtla
  • Halit Gon Halit Gon:
    darısı tüm partilerin başına ülkeye huzur gelir sadece halkı görmeyen bir siyaset var hepsini kast ediyorum hayat pahalılığı emekli asgarî ücretli perişan 4 1 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    ihanetin bedeli!!!! 2 0 Yanıtla
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