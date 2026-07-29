Kağıthane’de babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu: 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Kağıthane’de babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu: 3 ağır yaralı

Kağıthane’de babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu: 3 ağır yaralı
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Doğan Can CESUR-Mehmet Kaan KURT / İSTANBUL – KAĞITHANE’de iddiaya göre tadilat nedeniyle çıkan gürültü yüzünden iki kardeş arasında tartışma başladı.

Doğan Can CESUR- Mehmet Kaan KURT/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de iddiaya göre tadilat nedeniyle çıkan gürültü yüzünden iki kardeş arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atilla Ş. (35), kardeşi Özcan Ş. (47) ile yeğeni Hamza Ş.'yi (23) bıçakladı. Bunun üzerine Atilla Ş.'nin diğer yeğeni Agah Sırrı Ş. (21), amcasına pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Agah Sırrı Ş. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hastanede yakalanırken, evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan Atilla Ş. ile kardeşi Özcan Ş. arasında, Özcan Ş.'nin evinde yaptığı tadilattan kaynaklanan gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iddiaya göre Atilla Ş., yanında bulunan bıçakla kardeşi Özcan Ş.'yi yaraladı.

AMCASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Babasını korumak için araya giren Hamza Ş. de iddiaya göre Atilla Ş. tarafından bıçaklandı. Bu sırada Özcan Ş.'nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş., pompalı tüfekle amcası Atilla Ş.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atilla Ş., Özcan Ş. ve Hamza Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AMCASINI VURAN YEĞEN HASTANEDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Agah Sırrı Ş.'yi Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 7 tüfek şarjörü, 167 av tüfeği kartuşu ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi. Atilla Ş.'nin evinde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 15 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Atilla Ş.'nin poliste daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' başta olmak üzere 12, Özcan Ş.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 2, Hamza Ş.'nin ise 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi. Agah Sırrı Ş.'nin suç kaydının olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane’de babasını ve abisini bıçaklayan amcasını pompalı tüfekle vurdu: 3 ağır yaralı - Son Dakika

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