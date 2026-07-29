Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl oldu

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan 'doğuşta beklenen yaşam süresi' Türkiye'de 2022-2024 döneminde 78,1 yıl iken 2023-2025 döneminde 78,5 yıl oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2025 dönemi Hayat Tabloları'nı açıkladı. Buna göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan 'doğuşta beklenen yaşam süresi' Türkiye'de 2022-2024 döneminde 78,1 yıl iken 2023-2025 döneminde 78,5 yıl oldu.

Kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü

Türkiye'de 2022-2024 döneminde erkeklerde 75,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2023-2025 döneminde 75,9 yıl, kadınlarda ise 80,7 yıl iken 81,1 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 64,7 yıl oldu

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,7 yıl oldu. Erkekler için bu süre 62,1 yıl iken kadınlarda 67,3 yıl oldu.

Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki kişiler için 50,3 yıl oldu

Türkiye'de, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 50,3 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47,8 yıl iken kadınlarda 52,7 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 31,3 yıl oldu

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 31,3 yıl oldu. Erkekler için bu süre 29 yıl iken kadınlarda 33,4 yıl oldu.

Beklenen yaşam süresi 65 yaşındaki kişiler için 18,4 yıl oldu

Türkiye'de 2023-2025 dönemi hayat tabloları sonuçlarına göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,4 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 16,7 yıl iken kadınlarda 20 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması beklenmektedir.

Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin uzadığı görüldü

Türkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde; eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyi ile birlikte beklenen yaşam süresinin de arttığı görüldü.

Cinsiyet ayrımında, eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında, hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı tespit edildi. Yaşı 30 olan erkekler için ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim eğitim seviyelerinde beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl iken kadınlar için bu farkın 4,6 yıl olduğu görüldü.

Doğuşta sağlıklı yaşam süresi 58 yıl oldu

Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanan "sağlıklı yaşam süresi", sıfır yaşında bulunan bir kişi için toplamda 58 yıl, erkeklerde 59,1 yıl ve kadınlarda 56,9 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.