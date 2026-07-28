Tokat'ta Nadir Gergedan Böceği Görüntülendi - Son Dakika
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Tokat'ta Nadir Gergedan Böceği Görüntülendi

Tokat\'ta Nadir Gergedan Böceği Görüntülendi
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Hüseyin Kömür, Tokat'ta gergedan böceğini cep telefonuyla kaydetti ve türün korunması gerektiğini vurguladı.

TOKAT kent merkezindeki Geyras bölgesinde kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilme özelliğiyle bilinen gergedan böceği (Oryctes nasicornis), görüntülendi.

Tokat'ta Hüseyin Kömür, çalışma ofisinin bahçesinde rastladığı böceği, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Böceğe geçen yıl da aynı dönemde rastladığını belirten Kömür, yaptığı incelemelerin ardından türün koruma altında olduğunu öğrendiğini ifade etti. Söz konusu türün, kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilme özelliğiyle bilinen gergedan böceği olduğunu öğrenen Hüseyin Kömür, "Her sene bu zamanlarda geliyor. Birkaç gün önce akşam yine ziyaretimize gelmişti. O zaman tabii ki gergedan böceğinin bu kadar nadir olduğunu bilmiyordum. Haberlerde görünce nesli tükenmekte olan bir böcek olduğunu fark ettim. Tabii ki biz doğada kalsın istiyoruz. Tokat'ta olduğunu hiç düşünmemiştim, standart bir böcek zannetmiştim. Geçen yıl ve bu sene gelince dikkatimi çekti. Akşam çalışırken balkona geldi, videosunu çektim ve ardından çiçeklerin içerisine geri bıraktım. Değerli bir böcek çünkü yılda bir defa görüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Tokat, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Nadir Gergedan Böceği Görüntülendi - Son Dakika

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