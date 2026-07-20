CHP Iğdır Kadın Kolları Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika
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CHP Iğdır Kadın Kolları Başkanı Görevden Alındı

20.07.2026 14:10
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Duygu Kılıçtek, CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığını hukuksuz bulduğunu açıkladı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - CHP Iğdır Kadın Kolları Başkanı Duygu Kılıçtek, CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığını açıkladı.

CHP Iğdır Kadın Kolları Başkanı Duygu Kılıçtek yaptığı yazılı açıklamada, 11 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevden alındığını öğrendiğini belirtti.

Görevden alma kararını hukuksuz olarak nitelendiren Kılıçtek, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Iğdır İl Kadın Kolları Başkanı ve kadın teşkilatı olarak örgütümüzün öz gücü olan kadınların emeğine, iradesine ve demokratik haklarına yönelik gerçekleştirilen bu hukuksuz darbeyi asla kabul etmiyoruz. Bu karar, meşru bir yönetim tasarrufu değil; partimizin kurumsal kimliğini arkasına alarak hukuku çiğneyen bir mutlak butlan gölge yönetimi tarafından gerçekleştirilen açık bir gasptır."

Parti tabanının iradesinin yok sayıldığını savunan Kılıçtek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz gücü olan kadınların emeğini, tabanımızın iradesini ve sandıktan çıkan demokratik tercihi yok sayan bu tepeden inmeci zihniyeti en sert şekilde kınıyorum. Karşılarında boyun eğecek, haksızlığa rıza gösterecek bir örgüt değil; hakkını sonuna kadar arayacak sarsılmaz bir irade bulacaklardır" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZİ HER PLATFORMDA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Kılıçtek, "Bizler biata, baskıya ve dayatmalara karşı kurulmuş bir partiyiz. Kendi koltuk ikballeri için hukuku çiğneyenler, karşılarında sarsılmaz bir örgüt iradesi bulacaktır. Benim Genel Başkanım, seçilmiş Özgür Özel ve Asu Kaya'dır. Mücadelemizi her platformda en güçlü şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Iğdır Kadın Kolları Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika

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