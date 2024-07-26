CHP İl Başkanı Yalaz'a destek için toplandılar

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Hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Yalaz için toplandılar

Bir grup, hayvan haklarıyla ilgili dövizi eline almak istemeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye tepki gösterdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısı hakkındaki açıklamaları sonrasında hakkında soruşturma açılan ve bugün Eskişehir Adliyesi'ne giderek ifade veren CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a destek amacıyla toplanan kalabalık arasındaki bir grup, hayvan haklarıyla ilgili dövizi eline almak istemeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, geçtiğimiz günlerde Hamamyolu Caddesi'nde sokak hayvanlarına yönelik görüşülen kanun tasarısına tepki gösterilen bir eyleme katıldı. Eylemde açıklamalarda bulunan Yalaz, Gezi Parkı eylemlerini örnek göstererek, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan CHP İl Başkanı Yalaz, bugün Eskişehir Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Birçok partili ve hayvansever de Yalaz'a destek vermek amacıyla Eskişehir Adliyesi önünde bir araya geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a destek vermek amacıyla Eskişehir Adliyesi önünde yerini aldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, alana geldikten sonra bir hayvansever kendisine üzerinde sokak hayvanları hakkındaki yasa tasarısına tepki gösteren yazıların bulunduğu döviz vermek istedi. Hayvanseverin teklifi, Ayşe Ünlüce tarafından reddedildi.

"Eline kedi ve köpek alıp boy boy resim veren belediye başkanlarını buradan kınıyorum"

Hayvansever olarak CHP İl Başkanı Talat Yalaz'a destek vermek için Eskişehir Adliyesi önüne gelen ve pankartı almadığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye tepki gösteren Hüseyin Karadayı, "Hayvan hakları ile ilgili pankartımız, Ayşe Ünlüce tarafından alınmak istenmemiştir. Bugüne kadar yaptığımız eylemlerin hiçbirisine katılmamış, kendisini eleştirmemize rağmen bize söz dahi vermemiştir. Seçim zamanı bizden yardım isteyip, eline kedi ve köpek alıp boy boy resim veren belediye başkanlarını buradan kınıyorum, Ayşe Ünlüce'yi de kınıyorum. Kazım Kurt hariç hiçbir belediye başkanı pankartımızı almak istemedi. Bugün bizim pankartımızı almak istemeyen belediye başkanları yarın ne yapacaklar. Biz bundan sonra belediye başkanlarının yanında değiliz" dedi.

"Ben o açıklamayı yaptığımda kanun tasarı aşamasındaydı"

CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suçun hiçbir şekilde unsurları oluşmamıştır. Çünkü ortada bir kanun dahi yoktur. Ben o açıklamayı yaptığımda kanun tasarı aşamasındaydı, komisyondaydı. Halen daha kanunlaşmamıştır. İddialar, suçlamalar asılsızdır."